Comme souvent au cinéma, le film 20 ans d'écart s'arrange un petit peu avec la réalité et notamment les âges de ses deux acteurs principaux. En réalité, Virginie Efira et Pierre Niney ont moins de vingt ans d'écart.

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 20h45] Il n'est pas rare que, dans des films, des acteurs jouent le rôle de personnages plus ou moins âgés qu'eux. Dans le cas de 20 ans d'écart, comédie romantique qui met en scène une idylle entre Virginie Efira et Pierre Niney, le scénario explicite dès son titre que les deux partenaires ont vingt longues années qui les séparent et qui devraient les empêcher de poursuivre leur relation. Dans les faits, Virginie Efira et Pierre Niney ne sont pas si éloignés en termes d'âge. D'un côté, Pierre Niney avait 23 ans à la sortie du film tandis que Virginie Efira en avait 35. Seules 12 années les séparent donc. Une légère incohérence qui passe inaperçue dans le long-métrage de David Moreau et qui a permis de signer deux acteurs en vogue. Au final, on pardonne sans problème cet écart entre la fiction et la réalité tant l'alchimie fonctionne entre les deux comédiens.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Alice Lantis (Virginie Efira) est une femme célibataire qui fait passer sa carrière professionnelle avant tout le reste. À 38 ans, elle brigue le poste de rédactrice en chef du magazine "Rebelle". Seulement, son image stricte la dessert et sa rencontre fortuite avec un jeune homme de 18 ans, Balthazar (Pierre Niney) pourrait bien tout changer. Sa soudaine réputation de "cougar" sulfureuse va l'aider à obtenir ce qu'elle souhaite. Mais ce qu'Alice n'avait pas prévu, c'est cette véritable complicité qui va s'installer entre les eux. Balthazar, de son côté, se confie à son père (Charles Berling) pour y voir plus clair.