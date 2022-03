DARK KNIGHT RISES. Marion Cotillard a longtemps été très critiquée pour l'une des scènes de The Dark Knight Rises. L'actrice s'était exprimé à ce sujet plusieurs années après la sortie du film.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 20h45] The Dark Knight Rises a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie en 2021. Et pas uniquement parce que le film venait conclure la trilogie Batman de Christopher Nolan avec Christian Bale. Une scène en particulier a fait beaucoup réagir et a valu à Marion Cotillard de nombreuses critiques : celle où son personnage, la fille de Ra's al Ghul, meurt dans la dernière partie du film. Beaucoup de spectateurs se sont montrés, au mieux dubitatifs, au pire insultants, sur la performance de l'actrice française lors de ce passage. Il aura cependant fallu quatre ans pour que la comédienne réagisse publiquement à cette scène.

"J'ai trouvé la réaction un peu disproportionnée parce que c'est dur de se voir résumée à ça, quand je fais du mieux que je peux pour trouver l'authenticité dans chaque personnage...", a réagi Marion Cotillard, la voix tremblante, dans une interview à Allociné en 2016. Souvent au cinéma, de nombreuses prises sont jetées car un comédien n'est pas nécessairement convaincant du premier coup. L'actrice oscarisée s'est toutefois étonnée que cette prise ait été conservée au montage de The Dark Knight Rises : "Il y a des ratés, et quand on les voit à l'écran, on se dit... 'Pourquoi ? Pourquoi avoir gardé ça ?' Après [sur un blockbuster de cet ampleur], il n'y a personne à blâmer... ou tout le monde."

Guillaume Canet prend la défense de Marion Cotillard

Marion Cotillard avoue ainsi avoir été blessée par la déferlante de messages moqueurs ou insultants sur sa prestation dans The Dark Knight Rises. "Se voir résumée à une scène, ça n'a pas forcément été hyper agréable." Elle concède toutefois qu'elle a appris à en rire et à passer à autre chose : "Il y a vraiment des choses plus graves dans la vie que ça, même si certaines choses peuvent blesser. Mais je n'ai pas été au bout du rouleau non plus." Avant cette interview, Guillaume Canet avait pris la défense de sa compagne dans les colonnes de Première, estimant que "Nolan aurait dû monter une autre prise."

