DJANGO UNCHAINED. Lors de sa sortie en 2013, Django Unchained a été un succès populaire mais a également essuyé des critiques. Le film de Quentin Tarantino a notamment été taxé de racisme. Les raisons.

[Mis à jour le 9 mai 2021 à 20h45] Sorti en 2013, Django Unchained est l'un des grands succès critiques et populaires du réalisateur Quentin Tarantino. Mais si son western spaghetti dénonce l'esclavage dans le sud des Etats-Unis, il a tout de même été accusé de racisme. Des critiques américains reprochent au long-métrage l'utilisation outrancière du "mot qui commence par un N", utilisé à 110 reprises dans le long-métrage. D'autres critiques estiment que l'emploi du mot se justifie en raison du contexte dans lequel il est employé.

Plus tard, Spike Lee, qui s'était déjà disputé avec Quentin Tarantino au sujet de Jackie Brown quelques années auparavant, s'est mêlé à la polémique. Le cinéaste afro-américain, particulièrement engagé pour l'égalité des droits à travers ses films, a déclaré à la chaîne VibeTV qu'il "n'irait pas voir [le film]. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est irrespectueux envers mes ancêtres. Mais cela ne concerne que moi... Je ne parle à la place de personne d'autre." Il a ensuite précisé son propos dans un tweet : "L'esclavage aux Etats-Unis n'était pas un western spaghetti à la Sergio Leone. C'était un holocauste. Mes ancêtres étaient des esclaves. Volés à l'Afrique. Je les honorerai." Malgré la polémique, Django Unchained a remporté deux Oscars en 2013 (meilleur acteur dans un second rôle pour Christoph Waltz et meilleur scénario original) et récolté plus de 425 millions de dollars au box-office mondial.

Synopsis - Fin des années 1850, dans le sud des États-Unis. Un chasseur de primes allemand, le Dr Schultz (Christoph Waltz), achète un esclave nommé Django (Jamie Foxx). Ce dernier est le seul qui peut l'aider à retrouver les frères Brittle, deux meurtriers qu'il recherche. Le Dr Schutlz promet à Django de le libérer dès qu'il aura réussi à capturer les frères Brittle. Après cette mission réussie, le Dr Schultz décide de libérer Django. Mais les deux hommes continuent à faire équipe à la recherche des criminels du sud du pays. Le Dr Schultz accepte d'aider Django à retrouver et sauver sa femme Brommhilda (Kerry Washington), qui est aux mains d'un propriétaire terrien très violent.