Porté par Jamie Foxx, Christoph Waltz et Leonardo DiCaprio, "Django Unchained" avait suscité la controverse à sa sortie il y a 13 ans.

Sorti en 2013, Django Unchained est l'un des grands succès populaires du réalisateur Quentin Tarantino. En s'attaquant à la douloureuse question de l'esclavage sous la forme d'un western spaghetti porté par Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio et Christoph Waltz, le cinéaste, connu pour ses scènes de violences très graphiques, ne s'est pas fait que des amis et le film a essuyé plusieurs controverse à sa sortie, en 2013.

Des critiques américains ont reproché au long-métrage l'utilisation outrancière du "mot qui commence par un N", utilisé à 110 reprises dans le long-métrage. D'autres critiques estiment que l'emploi du mot se justifie en raison du contexte historique dans lequel il est employé. des spectateurs jugent de leur côté que Quentin Tarantino filme "une parodie grotesque" de l'esclavage (dans des propos rapportés par Libération), quand d'autres, comme le New York Times, le salue pour son "irrévérence et son audace".

Avant même sa sortie, Django Unchained faisait polémique. Un réalisateur américain s'en est mêlé et a vertement critiqué le long-métrage, avant même d'aller le voir. Spike Lee (Do the Right Thing, Malcolm X), qui s'était déjà disputé avec Quentin Tarantino au sujet de l'emploi du "N word" dans Jackie Brown, n'avait pas caché son mépris pour le nouveau projet de Tarantino en 2012. Le cinéaste afro-américain, particulièrement engagé pour l'égalité des droits à travers ses films, a eu des propos virulents sur le long-métrage. Il a déclaré à la chaîne VibeTV qu'il "n'irait pas voir [le film]. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est irrespectueux envers mes ancêtres. Mais cela ne concerne que moi... Je ne parle à la place de personne d'autre."

Il a ensuite précisé son propos dans un tweet plus complet : "L'esclavage aux Etats-Unis n'était pas un western spaghetti à la Sergio Leone. C'était un holocauste. Mes ancêtres étaient des esclaves. Volés à l'Afrique. Je les honorerai." De son côté, Quentin Tarantino avait simplement répondu qu'il ne "perdrait pas de temps" à répondre à Spike Lee.

Malgré la polémique, Django Unchained a remporté deux Oscars en 2013 (meilleur acteur dans un second rôle pour Christoph Waltz et meilleur scénario original) et récolté plus de 425 millions de dollars au box-office mondial.

Synopsis - Fin des années 1850, dans le sud des États-Unis. Un chasseur de primes allemand, le Dr Schultz (Christoph Waltz), achète un esclave nommé Django (Jamie Foxx). Ce dernier est le seul qui peut l'aider à retrouver les frères Brittle, deux meurtriers qu'il recherche. Le Dr Schutlz promet à Django de le libérer dès qu'il aura réussi à capturer les frères Brittle. Après cette mission réussie, le Dr Schultz décide de libérer Django. Mais les deux hommes continuent à faire équipe à la recherche des criminels du sud du pays. Le Dr Schultz accepte d'aider Django à retrouver et sauver sa femme Brommhilda (Kerry Washington), qui est aux mains d'un propriétaire terrien très violent.