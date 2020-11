SKYFALL FILM - Bérénice Marlohe incarne Séverine, la James Bond Girl du 23e film centré sur les aventures de 007. Son portrait.

[Mis à jour le 29 novembre 2020 à 20h50] James Bond a définitivement un faible pour les actrices françaises. Après Claudine Auger, Carole Bouquet, Sophie Marceau et Eva Green, c'est pour Bérénice Marlohe que 007 va devoir sauver dans Skyfall. La comédienne trouve son premier grand rôle avec le 23e long-métrage centré sur James Bond : elle y incarne Séverine, maîtresse du grand méchant Raoul Silva (Javier Bardem), qui fait office de "James Bond Girl" dans le film, bien que l'actrice l'admette dans les colonnes de Première, "à aucun moment on ne se dit qu'on joue une James Bond girl, c'est un concept qui vous est totalement étranger lorsque vous êtes sur le tournage. J'incarnais un personnage unique dans ce film précis, c'est tout."

Avant Skyfall, Bérénice Marlohe n'était pas très connu, ayant seulement deux films à son actifs : L'Art de séduire et Un bonheur n'arrive jamais seul. On pouvait l'avoir reconnu dans des séries françaises, comme Père et Maire et Femmes de loi. Elle a d'ailleurs expliqué avoir cherché à percé en France, sans succès. Après avoir joué face à Daniel Craig, les portes d'Hollywood se sont davantage entre-ouvertes : La femme du diplomate (2015), Song to Song (2017), Revolt (2017) ou encore Valley of the Gods (prochainement) figurent dans sa filmographie.

Synopsis - Le MI6, service de renseignements extérieurs du Royaume-Uni, est victime d'une attaque terroriste. M (Judi Dench) jure de trouver le coupable et de venger les employés décédés dans cette attaque. Mais son autorité est remise en question. Elle ne peut plus compter que sur son seul allié, James Bond (Daniel Craig). Celui-ci vient de mener une mission périlleuse à Istanbul, à la recherche d'un meurtrier qui a éliminé une section du MI6 et volé des documents ultra-confidentiels. Après avoir appris la nouvelle de l'attaque du M6, il rentre à Londres. Puis il se relance à la poursuite du meurtrier d'Istanbul à Shanghaï, puis à Macao. Il est ensuite enlevé par Raoul Siva (Javier Bardem), un ancien agent du MI6 qui accuse M de l'avoir trahi.