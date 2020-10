LE HOBBIT - Le tournage du premier film de la saga Le Hobbit a été compliqué à finaliser. Désistements, maladies, retards... retour sur les contre-temps rencontrée dans les coulisses de la trilogie dérivée du Seigneur des Anneaux.

Sommaire Synopsis du Hobbit 1

Le casting

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 20h55] A n'en pas douter, Peter Jackson devrait se souvenir encore longtemps de la préparation du Hobbit. Mais pas forcément pour des bonnes raisons. Le chemin pour finaliser le premier volet de la saga centrée sur les aventures de Bilbon Sacquet, Un voyage inattendu, était semé d'embûches. A tel point que pendant un temps, des observateurs imaginaient que cet ambitieux projet ne verrait jamais le jour. Les problèmes ont débuté dès la préproduction, alors que les différents réalisateurs engagés sur le projet se sont tour à tour désistés. Sam Raimi devait, un temps, travailler sur Le Hobbit, avant de refiler le bébé à Guillermo del Toro (Hellboy, La forme de l'eau). Mais la grève des scénaristes et les difficultés financières de la MGM ont eu raison de l'engagement du cinéaste mexicain. Pendant deux ans, la production a été mise en pause, avant que Peter Jackson, à qui l'on doit la trilogie du Seigneur des Anneaux, finisse par reprendre le flambeau.

La question du casting, en particulier de son acteur principal, a également été problématique. C'est Martin Freeman, vu dans la série Fargo, qui a prêté ses traits à Bilbon Sacquet, l'oncle de Frodon choisi par Gandalf pour aider les nains à récupérer leur royaume, qu'occupe le dragon Smaug. Si le choix du casting était acté, la production a dû s'adapter à l'emploi du temps de l'acteur, engagé sur le tournage de la série Sherlock. L'acteur Rob Kazinsky devait également jouer Fili, mais a été contraint d'abandonner le rôle à cause de problèmes personnelles. L'équipe a aussi dû s'adapter à certains de ses acteurs : Ian Holm (Bilbon Sacquet âgé) ainsi que Christopher Lee (Saruman), n'ont pas pu se rendre en Nouvelle-Zélande pour tourner à cause de leurs soucis de santé. Ils ont dû tourner leurs scènes à Londres.

Le Hobbit a failli se faire sans Gandalf

Même Ian McKellen, le mythique interprète de Gandalf, a un temps pensé à jeter l'éponge ! Car en raison des différences de taille entre son personnage et les Nains, il a dû tourner plusieurs scènes seul, devant un fond vert. "C'était stressant et compliqué de joueur seul, a-t-il expliqué dans les bonus du film. Je me suis dit que si ça continuait comme ça, je n'avais plus envie de faire partie de l'aventure. Ce n'est pas mon boulot de parler tout seul. Je joue avec des gens, pas dans mon coin". Heureusement, Peter Jackson a réussi à le convaincre de rester.

Mais toutes ces complications ont joué avec les nerfs de l'équipe. Le stress était tel que Peter Jackson a été opéré d'un ulcère pendant la production du Hobbit. "Une chose est sûre : toute la douleur de la préproduction a été compensée par la joie du tournage, explique le cinéaste à l'Express en 2012. À partir du moment où les caméras ont commencé à tourner, il n'y a plus eu de problème. Finalement, c'est comme ça que le voyage devait se dérouler".

En savoir plus

Synopsis - Bilbon Sacquet (Martin Freeman) est un Hobbit qui vit une vie paisible. Mais un jour, il reçoit la visite du grand magicien Gandalf (Ian McKellen) puis de treize nains, dont leur chef Thorin (Richard Armitage). Ils ont besoin de Bilbon pour une mission d'importance : récupérer leur royaume perdu conquis par le féroce dragon Smaug. Le Hobbit accepte finalement de partir. En chemin, les nains, le magicien et le Hobbit font devoir affronter des Gobelins, des Orques, des Araignées géantes... Bilbon rencontre aussi Gollum, une créature étrange qui perd un anneau d'or pendant un combat avec un Gobelin. Bilbon récupère cet anneau précieux qui a en fait des pouvoirs magiques...

Le Hobbit : Un voyage inattendu permet aux fans du Seigneur des Anneaux de retrouver des acteurs de la première trilogie, mais également de découvrir de nouveaux acteurs pour les personnages qui n'ont pas été introduits par Peter Jackson auparavant. Martin Freeman (Sherlock, Fargo) incarne le rôle titre de Bilbon Sacquet, tandis que Richard Armitage hérite du rôle du nain Thorin. Ian McKellen est de retour dans la peau de Gandalf. Retrouvez ci-dessous les acteurs au casting du Hobbit, et leurs personnages :