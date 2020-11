DRIVE FILM - Le thriller de Nicolas Winding Refn voit Ryan Gosling dans le rôle d'un cascadeur et chauffeur lors de braquage. Mais l'acteur a-t-il lui-même conduit dans le film ?

[Mis à jour le 23 novembre 2020 à 20h50] En 2011, Nicolas Winding Refn obtient le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, après avoir séduit la Croisette avec Drive. Ce thriller suit un cascadeur taiseux de jour, chauffeur de la mafia la nuit. Ce quotidien atypique est totalement rompu lorsqu'il rencontre sa voisine, Irène. Si ce long-métrage suit un incroyable pilote de voitures, ce n'est pas un film de course-poursuite tel qu'on a l'habitude d'en voir. Et Ryan Gosling, qui joue le protagoniste, est tellement convaincant qu'on peut se demander si c'est vraiment lui qui conduit véritablement les voitures.

Si Ryan Gosling a bien réalisé l'une de ses propres cascades, ce n'est pas lui qui conduit réellement dans Drive. Pour tourner les séquences de conduite (et de courses-poursuites), l'équipe a utilisé la méthode inventée pour le film Pur Sang, la légende de Seabiscuit. La technique dite "biscuit-rig" consiste à filmer à l'aide d'une plateforme auto-caméra. Devant la voiture, on trouve une plateforme conduite par un cascadeur. La voiture à bord de laquelle se trouve Ryan Gosling est rattachée à cette plateforme, derrière, mais n'est pas responsable du mouvement du véhicule. "On installe la voiture [sur la plateforme], ce qui permet à Ryan de s'installer à bord et de se concentrer sur son jeu, sous l'oeil de la caméra, explique le directeur de la photographie Newton Thomas Sigel, dans le dossier de presse paru à la sortie du film. Pendant ce temps, un cascadeur pilote la voiture, mais on a l'impression que Ryan est vraiment en train de conduire."

Si Ryan Gosling ne conduit pas vraiment dans Drive, de nombreux cascadeurs sont crédités au générique, et très peu d'images de synthèse sont utilisées dans le long-métrage. Des techniques primordiales qui contribuent à donner cette impression que les scènes de courses-poursuites sont bel et bien authentiques !

Synopsis - Un cascadeur tranquille et anonyme se métamorphose dès que la nuit tombe : il devient pilote de voitures pour le compte de la mafia. La combine est bien rodée jusqu'au jour où l'un des casses tourne mal et l'entraîne dans une course-poursuite infernale. Il veut se venger de ceux qui l'ont trahi.