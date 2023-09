INTOUCHABLES FILM. Tétraplégique dans le film, François Cluzet bouge les pieds dans une scène de la comédie culte aux millions d'entrées. L'aviez-vous remarqué ?

[Mis à jour le 3 septembre 2023 à 20h40] Même les films les plus populaires ne sont pas exempts de certaines petites erreurs. C'est le cas d'Intouchables, comédie à succès d'Eric Toledano et Olivier Nakache aux 19,44 millions d'entrées. Si vous regardez le film diffusé sur TF1 ce dimanche 3 septembre à 21h10, peut-être en remarqueriez-une grosse commise par François Cluzet !

Pour rappel, l'acteur français incarne un homme d'affaires très riche devenu tétraplégique après un accident de parapente. Il ne peut donc plus bouger une grande partie de son corps, et notamment ses jambes. Cependant, dans une scène où Driss, son auxiliaire de vie joué par Omar Sy, essaie de nouveaux vêtements, on peut apercevoir François Cluzet bouger ses pieds lorsque son personnage rigole ! Une erreur qui n'aura heureusement pas empêché le film de conquérir le public et la critique, devenant même l'un des meilleurs films français selon Steven Spielberg (et celui qu'il qualifie comme 10e meilleur film de tous les temps sur le site Far Out, rien de moins) !

L'histoire vraie qui a inspiré Intouchables

Si l'alchimie entre Omar Sy et François Cluzet contribue indubitablement au succès d'Intouchables, c'est également le scénario émouvant qui a mis d'accord les spectateurs et les critiques. Celui-ci n'est d'ailleurs pas sorti de l'imagination des scénaristes : il est inspiré d'une histoire vraie, découverte par les réalisateurs dans un documentaire. Intouchables raconte ainsi une version romancée de la vie de Philippe Pozzo di Borgo, un homme d'affaires corse devenu tétraplégique en 1993, après un accident de parapente.

Son épouse meurt quelques années plus tard, et il finit par sombrer dans une dépression après la mort de sa femme. Mais c'est son auxiliaire de vie, Abdel Yasmi Sellou, qui va l'aider à s'en sortir et à retrouver goût à la vie : "Comme dans le film, [Abdel] a répondu à mon annonce pour continuer à toucher les Assedic, ensuite il s'est dit que l'hôtel particulier du 7e était un coffre-fort à dévaliser. Et il est resté 15 ans", détaille l'homme d'affaire à Europe 1, après la sortie du film en 2011. "Sans lui je serais mort de décomposition [...] il m'a délivré quand j'étais prisonnier, protégé quand j'étais faible. Il m'a fait rire quand je craquais. Il était mon diable gardien", écrit-il dans son livre biographique, Le second souffle, qui consacre un chapitre entier à sa relation avec l'auxiliaire de vie. Une grande amitié qui a donné à Eric Toledano et Olivier Nakache leur plus grand succès critique et public.

Synopsis - Philippe (François Cluzet) est un riche homme d'affaires qui est devenu tétraplégique suite à un accident de parapente. Alors qu'il est à la recherche d'un nouvel auxiliaire de vie, il rencontre Driss (Omar Sy) qui souhaite seulement faire tamponner un formulaire pour les Assedic. Intrigué par ce personnage qui dénote dans ce milieu huppé, Philippe décide d'engager Driss, bien que ce dernier n'ait aucune qualification. Une véritable histoire d'amitié et de découvertes s'installe entre les deux hommes, contre l'avis de l'entourage de Philippe, comme celui de Magalie (Audrey Fleurot) qui veille avec méfiance. Avec Driss, Philippe va apprendre que la vie lui réserve encore des surprises et beaucoup d'émotions.

Véritable succès au box-office français au moment de sa sortie en 2011 (19,44 millions d'entrées !), cette comédie dramatique continue d'être programmé à la télévision et suivi par de nombreux téléspectateurs. Un succès tant public que critique, puisque ce long-métrage a même permis à Omar Sy d'obtenir la reconnaissance de ses pairs : il obtient le César du Meilleur acteur pour son interprétation de Driss, un jeune de banlieue qui va être engagé comme aide à domicile pour aider Philippe, un riche tétraplégique.