Le fils de Jean Gabin a eu des propos très durs au sujet d'Alain Delon, assurant que l'affiche du film a fait l'objet de tensions entre les deux acteurs.
Programme TV
En 1969, le cinéma connaît un choc des légendes : Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon se donnent la réplique dans Le clan des Siciliens. Réalisé par Henri Verneuil, ce film policier est l'adaptation d'un roman d'Auguste Le Breton, dans lequel un jeune truand tout juste évadé de prison (Delon) s'associe au chef d'une famille de mafieux sicilienne (Gabin) pour un cambriolage. Si toutefois le commissaire de police (Ventura) à leur trousse ne les arrête pas avant.
Le Clan des Siciliens a marqué les esprits pour la réunion de ces trois icones du cinéma français. Si l'entente a toujours été cordiale et professionnelle sur le plateau, une brouille est toutefois venue entachée la relation des comédiens une fois les caméras coupées. C'est en tout cas ce qu'affirmait Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin, dans les colonnes de Téléstar en 2022.
Selon lui, Alain Delon aurait été à l'origine d'un conflit entre ses parents, l'acteur et son épouse Dominique Fournier : "Mes parents avaient célébré leurs vingt ans de mariage et il a fallu qu'Alain Delon foute sa m****", assurait-il. En cause ? Delon "voulait que son nom soit en premier sur l'affiche [du Clan des Siciliens, ndlr] et cela avait énervé papa qui n'était plus dans une humeur de fête". La brouille entre les deux acteurs force leur troisième collègue, Lino Ventura, à s'en mêler : "Lino Ventura qui adorait mon père, l'a appris et a déboulé à Rome alors qu'il n'y tournait pas. Il est allé voir Alain Delon et l'a menacé de lui en coller une s'il continuait ses caprices. Delon s'est écrasé et a eu son nom au même niveau que les autres acteurs", ajoute Mathias Moncorgé. Ni Delon, ni la famille de Ventura, n'ont commenté ces propos à l'époque.
Ces tensions entre Gabin et Delon ne les ont heureusement pas empêché de collaborer à nouveau au cinéma et éprouvaient l'un pour l'autre une grande affection. Après s'être donné la réplique dans Mélodie en sous-sol et Le Clan des Siciliens, ils se retrouvent en 1973 sur le tournage de Deux hommes dans la ville. Alain Delon le surnommait d'ailleurs "Patron", quand Gabin appelait son cadet de 30 ans "le môme". Jean Gabin décède le 15 novembre 1976 à 72 ans des suites d'une leucémie. En avril 2019, Alain Delon (décédé en 2024) lui rendra hommage sur CNews, assurant que l'acteur "a été tout pour [lui]". "Il m'a tout appris, il m'a tout donné".
Synopsis - Vittorio Malanese, chef du clan des Siciliens, organise l'évasion du truand Roger Sartet pour l'aider à réaliser un audacieux hold-up.
Film d'action
