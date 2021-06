THE TOWN FILM. Ben Affleck a réalisé The Town, adaptation du best-seller "Prince of the thieves". Le titre du film est une référence au quartier de Charlestown à Boston, dans lequel se déroule l'intrigue.

[Mis à jour le 20 juin 2021 à 20h50] En 2010, Ben Affleck sort son nouveau film en tant que réalisateur, The Town. Pour les besoins de ce long-métrage, adapté du best-seller Prince of the thieves, l'acteur est allé filmer la ville de son enfance, Boston. Et c'est plus particulièrement le quartier de Charlestown qui est utilisé dans cette intrigue. Le long-métrage porte d'ailleurs comme titre le surnom de ce quartier : Charlestown est surnommé "The Town" aux Etats-Unis. Et ce n'est pas un hasard si le film The Town prend le nom de ce quartier bien particulier à Boston, puisqu'il apporte un véritable contexte au film et peut même être considéré comme un personnage à part entière. Historiquement, c'est à Charlestown que s'est déroulé la bataille de Bunker Hill, durant la guerre d'Indépendance.

On ne sait toutefois pas exactement si la criminalité évoquée dans le film est réelle aux chiffres, la police ne souhaitant pas communiquer dessus : les statistiques de la police américaine démontraient cependant en 2010 dans un article de CS Monitor que Charleston correspondait à 2% seulement des cambriolages et braquages de la ville de Boston, l'Etat du Massachussets représentant de son côté 3% seulement des braquages de banque des Etat-Unis. A l'occasion de la sortie du film en 2010, de nombreux habitants du quartier se sont plaints de la manière dont The Town le représente, affirmant que Charlestown avait évolué depuis de nombreuses années et n'était pas aussi négatif que ce que le film représente.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d'une impitoyable bande de braqueurs de banque qui enorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d'un être cher. Mais tout va changer le jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice de la banque, Claire Keesey. Bien qu'ils l'aient relâchée indemne, Claire est nerveuse car elle sait que les voleurs connaissent son nom...et savent où elle habite. Mais elle baisse la garde le jour où elle rencontre un homme discret et plutôt charmant du nom de Doug....ne réalisant pas qu'il est celui qui, quelques jours plus tôt, l'avait terrorisée. L'attraction instantanée entre eux va se transformer graduellement en une romance passionnée qui menacera de les entraîner tous deux sur un chemin dangereux et potentiellement mortel.