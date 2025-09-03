Sorti au cinéma en 2015, "Elle s'appelait Sarah" est l'adaptation du roman de Tatiana de Rosnay publié en 2007.

Elle s'appelait Sarah est l'adaptation du roman phare écrit par Tatiana de Rosnay et publié en 2007. Il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. L'intrigue se concentre sur Julia, une journaliste américaine vivant en France, qui enquête sur la disparition d'une petite fille, Sarah, déportée lors de la rafle du Vel d'Hiv, en 1942. On suit donc ces deux destins qui se croisent malgré les 60 ans qui les sépare.

Pour écrire Elle s'appelait Sarah, Tatiana de Rosnay ne s'est pas inspirée d'une histoire vraie. L'histoire de Sarah et l'enquête de Julia sont totalement fictifs. En revanche, les événements qui se déroulent au cours du film et le contexte historique sont malheureusement bien réalistes. La rafle du Vel d'Hiv lors de l'occupation de Paris par l'armée nazie allemande s'est bien produite : plus de 13 000 personnes juives, dont un tiers d'enfants, ont été arrêtées et emprisonnées dans le vélodrome d'hiver de Paris pendant 5 jours, en juillet 1942. Ils ont ensuite été déportés jusqu'au camp de la mort d'Auschwitz.

Synopsis - Dans les années 2000, Julia Jarmond (Kristin Scott Thomas) est une journaliste américaine vivant en France depuis plus de 20 ans. Elle prépare un article sur la rafle du Vel'd'Hiv' et enquête alors sur la disparition d'une petite fille déportée en 1942, Sarah (Mélusine Mayance). Cette dernière a pu échapper à Auschwitz en se réfugiant chez Geneviève et Jules Dufaure (Niels Arestrup), un couple de fermiers. À côté de cela, Julia doit emménager sous peu avec son mari et sa fille dans un appartement au coeur du Marais. Elle apprend que les grands-parents de son mari y ont vécu pendant la guerre et va rechercher qui y habitait auparavant. En remontant les faits, son chemin va croiser celui de Sarah. Le destin de cette jeune fille va ainsi croiser à 60 ans d'écart celui de Julia, qui va pousser son enquête jusqu'au bout afin d'en connaître les lourds secrets risquant de bouleverser sa vie.