HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT PARTIE 1 - Dans la première partie de la conclusion cinématographique de la saga, une scène montre sept Harry Potter. Comment a-t-elle été tournée ?

[Mis à jour le 26 mai 2020 à 20h55] La saga Harry Potter a demandé beaucoup de travail à Daniel Radcliffe, l'interprète du héros à la cicatrice. Mais l'acteur se souviendra très certainement du tournage d'Harry Potter et les Reliques de la mort, partie 1. Dès le début du film, les spectateurs peuvent découvrir une scène dans laquelle l'Ordre du Phénix vient au secours du jeune sorcier, alors que les Mangemorts arrivent à Privet Drive pour l'attraper. Afin de mettre Harry en sécurité et de semer les sbires de Voldemort, les sorciers boivent du Polynectar afin de prendre l'apparence du sorcier à lunettes, faisant apparaître sept Harry Potter simultanément à l'écran. Mais comment cette scène a-t-elle été tournée ?

Pour les besoins de cette séquence d'Harry Potter 7 partie 1, Daniel Radcliffe a dû jouer chaque personnage les uns après les autres. L'acteur a dû analyser et imiter les personnalités et mimiques de ses collègues de tournage, afin de ne pas jouer Harry Potter, mais les autres personnages rentrant dans la peau du sorcier. "C'est une séquence qui demande beaucoup de préparation très minutieuse", commente David Yates, le réalisateur, dans le making-of du film. Car le comédien devait également faire très attention à ne pas trop bouger, pour ne pas qu'un des personnages qu'il jouait se retrouve devant ou à la place d'un autre. En plus d'être un challenge d'acteur, la scène a été compliquée à réaliser pour l'équipe technique, qui a dû travailler les différentes prises en une seule, en utilisant la technique du Motion Control, qui permet de programmer des mouvements en les répétant ou en les modifiant. La technique dite Mova de reconnaissance faciale a également été utilisée pour filmer les changements de visage. La scène a été très longue à réaliser, mais reste l'un des moments forts d'Harry Potter et les Reliques de la mort, partie 1.

En savoir plus

Réalisé par David Yates, Harry Potter et les Reliques de la Mort I est le premier des deux films adaptés du livre du même nom, et le dernier opus de la série écrite par J. K. Rowling. Il est sorti en 2010. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson retrouvent leurs rôles d'Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Cette production est la suite du sixième volet, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé.

Synopsis - Alors que Voldemort et ses Mangemorts s'emparent du monde des sorciers, Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger se lancent dans une longue quête : détruire les Horcruxes, fragments d'âme de Voldemort, qui permettront de tuer le Seigneur des Ténèbres. En chemin, ils découvrent l'existence des Reliques de la mort, dont le propriétaire deviendrait Le Maître de la mort.

Harry Potter et les Reliques de la mort partie 1 retrouve les mêmes acteurs et actrices qui interprètent les personnages d'Harry Potter depuis les films précédents. Toutefois, la première partie du septième opus voit l'arrivée au casting des comédiens suivants : Rhys Ifan (Xenophilius Lovegood), Jamie Campbell-Bower (Gellert Grindelwald jeune) ou encore Bill Nighy ( Rufus Scrimgeour, ministre de la Magie). Découvrez les principaux acteurs d'Harry Potter 7 partie 1 ci-dessous :

Daniel Radcliffe : Harry Potter

Rupert Grint : Ron Weasley

Emma Watson : Hermione Granger

Ralph Fiennes : Lord Voldemort

Tom Felton : Drago Malefoy

Bonnie Wright : Ginny Weasley

Matthew Lewis : Neville Londubat

Evanna Lynch : Luna Lovegood

Maggie Smith : Minerva McGonagall

Alan Rickman : Severus Rogue

Robbie Coltrane : Rubeus Hagrid

David Bradley : Argus Rusard

James Phelps : Fred Weasley

Oliver Phelps : George Weasley

Mark Williams : Arthur Weasley

Julie Walters : Molly Weasley

David Thewlis : Remus Lupin

Helena Bonham Carter : Bellatrix Lestrange

Jason Isaac : Lucius Malefoy

Helen McCrory : Narcissa Malefoy

Rhys Ifan : Xenophilius Lovegood

Bill Nighy : Rufus Scrimegour, ministre de la magie

Peu de temps après la sortie d'Harry Potter et les Reliques de la mort partie 1 au cinéma, le DVD du septième épisode est sorti dans les commerces français mais également sur les sites de e-commerces. Plusieurs éditions sont proposées, en DVD ou Blu-Ray, mais également des coffrets qui comportent les autres films de la saga, suivant différents prix en fonction des zone et des bonus mais aussi des produits dérivés ajoutés.