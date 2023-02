The Ghost Writer, diffusé sur Arte, est un thriller politique de Roman Polanski avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan au casting.

[Mis à jour le 19 février 2023 à 19h00] "The Ghost Writer" est un thriller politique réalisé par Roman Polanski et diffusé sur Arte ce dimanche 19 février 2023. Il s'agit de l'adaptation du roman "L'homme de l'ombre" de Robert Harris et n'est pas, à ce titre, l'adaptation stricto sensu d'une histoire vraie. Cependant, cet ouvrage s'inspire d'une ambiance qu'a pu observer l'auteur, qui a été anciennement journaliste politique et qui a pu observer la vie politique britannique à cette occasion.

"J'ai glané beaucoup d'informations de l'intérieur du système, peut-on lire sur Allociné. J'ai eu accès à des dossiers auxquels aucun journaliste n'avait accès à l'époque. J'ai pu me renseigner sur la manière dont certains se comportent sous la pression, la manière dont on vit quand on est sous protection rapprochée en permanence, sur le rapport au pouvoir, et sur l'excitation et l'adrénaline que cela procure."

A tel point que certains se sont demandés si le personnage incarné par Pierce Brosnan dans "The Ghost Writer" n'était pas inspiré de Tony Blair, ancien premier ministre britannique. En effet, l'auteur du roman Robert Harris a suivi de près l'homme politique avant son élection et au début de son premier mandat. Cependant, il nie avoir établi délibérément un tel parallèle entre son personnage et Tony Blair. "Cela fait plusieurs années que j'ai le projet de L'Homme de l'ombre, assure l'auteur dans Allociné. Cela remonte sans doute à une quinzaine d'années avant que Tony Blair ne devienne Premier ministre."

Synopsis - The Ghost, un "écrivain fantôme" à succès est engagé pour terminer les mémoires de l'ancien Premier ministre britannique, Adam Lang. Mais dès le début de cette collaboration, le projet semble périlleux : une ombre plane sur le décès accidentel du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang...