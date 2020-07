Oui vous avez bien vu ! Andrew Lincoln, le fameux Rick Grimes de la série The Walking Dead a un petit rôle dans L'arnacoeur de Pascal Chaumeil. Mais comment est-il arrivé dans ce film français ?

[Mis à jour le 6 juillet 2020 à 20h30] Si vous avez vu L'Arnacoeur de Pascal Chaumeil, il ne vous a sans doute pas échappé qu'en plus de Vanessa Paradis, Romain Duris et François Damiens, on peut y voir une apparition d'Andrew Lincoln. L'acteur britannique, désormais surtout connu pour son rôle dans la série de zombies The Walking Dead, y joue le rôle du fiancé transi d'amour pour Juliette, le personnage joué par Vanessa Paradis. C'est son couple qu'Alex (Romain Duris) cherche à briser. Mais comment se fait-il qu'Andrew Lincoln soit au casting de cette comédie française sortie en 2010 ? Plusieurs raisons peuvent être évoquées dont la première est tout simplement qu'à l'époque le comédien venu du Royaume-Uni a à son actif un rôle dans une comédie romantique mondialement connue : Love Actually (2003). Dans ce film chorale de Richard Curtis, on le voit notamment dans la scène culte où il tente de se racheter auprès de Keira Knightley sur le perron de sa maison à l'aide de panneaux où il lui déclare son amour.

Autre fait particulièrement intéressant pour un réalisateur français : Andrew Lincoln parle français. Il est donc aisé de lui donner des indications de jeu, même si le personnage qu'il joue dans L'Arnacoeur parle anglais dans le film. Ce talent, appréciable dans le cadre du cinéma français, avait d'ailleurs déjà été utilisé puisque l'acteur avait déjà joué dans Comme t'y es belle, autre comédie romantique sortie en 2006, où il donnait la réplique cette fois à Michèle Laroque. Ce n'est que plus tard qu'Andrew Lincoln trouvera dans The Walking Dead sans doute le rôle de sa vie : le shérif Rick Grimes, personnage principal de la série pendant 9 saisons.

Synopsis - Votre fille sort avec un sale type ? Votre sœur s'est enlisée dans une relation passionnelle destructrice ? Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle s'appelle Alex. Son métier : briseur de couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : transformer n'importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ?