INCEPTION - Depuis sa sortie en 2010, la fin d'Inception alimente de nombreuses hypothèses. Le personnage joué par Leonardo DiCaprio est-il dans un rêve ou dans la réalité ?

[Mis à jour le 17 août 2020 à 21h00] Inception continue d'alimenter les théories des fans, même dix ans après sa sortie. Depuis 2010, ce thriller de science-fiction interroge les spectateurs sur le sens du plan final de cette dernière réalisation de Christopher Nolan. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l'intrigue et la fin d'Inception. Le long-métrage porté par Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt ou encore Ellen Page se conclut sur Dominic Cobb, qui a enfin retrouvé ses enfants aux Etats-Unis. Le dernier plan se focalise sur la toupie vue à plusieurs reprises, qui tourne avant de légèrement vaciller. Inception se termine avant de savoir si elle tombe ou non. Au premier visionnage, on peut penser que si la toupie chute, cela signifie que le personnage de Leonardo DiCaprio est bien dans la réalité. Alors que si elle continue de tourner à l'infini, cela signifie qu'il est toujours dans un rêve. Le protagoniste est-il encore coincé dans les limbes à la fin ?

Christopher Nolan s'est toujours refusé d'apporter une réponse claire aux dernières minutes d'Inception, laissant le champ libre à la subjectivité et l'interprétation des spectateurs. En juin 2015, le réalisateur a d'ailleurs précisé lors d'un discours à l'université de Princeton qu'à la fin, "Cobb se retrouve avec ses enfants, au moins dans sa réalité subjective. Il n'en a plus rien à faire [de savoir s'il est dans la réalité, ndlr] et cela dit quelque chose : peut-être que tous les niveaux de réalité sont valables." Le cinéaste reste donc bien mystérieux, laissant chacun se faire sa propre interprétation des dernières minutes de sa réalisation.

Rêve ou réalité ? Ce que disent les théories

Parmi les hypothèses qui fleurissent sur Internet, l'une d'entre elles semble apporter une réponse satisfaisante à la conclusion de ce labyrinthe cinématographique : la toupie n'est pas le totem du personnage de Leonardo DiCaprio, mais celui de son épouse décédée, Mal, incarnée par Marion Cotillard. A la 48e minute du film, le personnage principal le dit lui-même à Ariane : "Ce totem était le sien, une toupie qui ne tombait jamais dans ses rêves, qui tournait sans fin". Donc peu importe si la toupie tombe ou non, puisqu'elle n'indique pas à Cobb s'il est dans la réalité ou le rêve. La théorie va plus loin, puisqu'elle suggère que le totem du personnage principal serait sa bague de mariage : lorsqu'il la porte, il serait dans un rêve, et lorsqu'il ne l'a pas au doigt, il serait dans le monde réel. On remarque à différents moments du film que l'alliance est parfois présente, parfois absente, appuyant cette hypothèse. A la fin, le personnage de Leonardo DiCaprio ne porte pas la bague au doigt, comme on peut le voir lorsqu'il tend son passeport à la douane. Il serait donc dans la réalité, libéré du monde des rêves. Si cette théorie semble très plausible, n'a jamais été confirmée ou infirmée par le cinéaste, laissant à chacun la possibilité d'interpréter la fin du long-métrage à sa guise.

L'explication de Michael Caine

Cette théorie a été appuyée en 2018 par Michael Caine, qui incarne le professeur Miles, lors du festival Film 4 Screening : "lorsque j'ai reçu le scénario d'Inception, j'étais un peu déboussolé et j'ai dit [à Christopher Nolan, ndlr] : "je n'arrive pas à distinguer ce qui relève du rêve et le monde réel. Où est le rêve ? Où est la réalité'. Et il m'a dit : 'Lorsque tu es dans la scène, c'est la réalité.'" Le professeur Miles vient chercher le protagoniste à l'aéroport pour le ramener à ses enfants à la fin du film. Tous ces éléments suggèrent donc que Cobb est bien de retour dans le monde réel à la fin d'Inception. Convaincus ?

En savoir plus

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Dominic Cobb (Leonardo DiCaprio) et sa femme Mal (Marion Cotillard) étaient des spécialistes dans l'art de l'extraction, une technique développée par l'armée américaine. Cette technique permet de s'infiltrer dans les pensées des victimes pendant leur sommeil afin de leur voler leurs plus précieux secrets. Mais un jour, Mal a perdu le sens de la réalité et s'est suicidée. Soupçonné de meurtre, Cobb a été contraint de fuir et travaille à présent comme spécialiste de l'extraction dans le domaine de l'espionnage industriel. Un jour, il est chargé par un homme d'affaires de réaliser une inception, c'est-à-dire l'implantation de pensées dans un cerveau humain. A l'aide de son équipe, il enlève Robert Fisher (Cillian Murphy), l'héritier d'un empire énergétique...