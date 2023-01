2012 FILM. France 3 diffuse le film "2012" ce jeudi 26 janvier 2023 à partir de 21h10. Lors de sa sortie en 2009, la Nasa avait été obligée d'intervenir pour démentir les théories du long-métrage.

La "fin du monde" qui devait se produire en 2012 n'a heureusement jamais eu lieu. Mais le film de Roland Emmerich avait inquiété de nombreux spectateurs lors de sa sortie en 2009. Rappelons que 2012 met en lumière des catastrophes naturelles en se basant sur certaines prophéties de la culture maya. Certains scientifiques y ont même apporté du crédit en expliquant que des changements climatiques ou l'inversion des pôles magnétiques pourraient entraîner une fin du monde possible lors de cette fameuse année. S'il n'en a finalement rien été, le film catastrophe a toutefois participé à la popularisation de ces théories affolantes... à tel point que la Nasa a dû intervenir ! Comme le rapportait The Australian en 2011, l'agence spatiale américaine avait en effet jugé 2012 comme "le film de science-fiction le plus absurde", devant Armageddon ou A l'aube du 6e jour.

La Nasa reproche à 2012 de "tirer parti des inquiétudes du public envers la supposée fin du monde prédite par les Mayas", selon The Australian. A tel point que l'Agence spatiale avait créé un site afin de rassurer les spectateurs affolés à l'idée de connaître prochainement l'apocalypse. A cette occasion, elle est revenue sur les raisons expliquant qu'une fin du monde ne pouvait pas avoir lieu en 2012 et que les événements décrits dans le film n'étaient absolument pas d'actualité. Finalement, nous l'avons bien vu, la fin du monde n'a pas eu lieu à la date fatidique. Le long-métrage de Roland Emmerich restera donc dans les mémoires comme un film catastrophe qui a bien fait peur le public !

Synopsis - Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi. Depuis, les astrologues l'ont confirmé, les numérologues l'ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible, et même les experts scientifiques gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion. La prophétie maya a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, nous saurons tous si elle est vraie, mais quelques-uns auront été prévenus depuis longtemps... Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu, comme des millions d'individus, dans un voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés...