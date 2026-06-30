Si les personnages de Sandra Bullock vivent des happy ends dans ses comédies romantiques comme "La proposition", la véritable vie privée de l'actrice est bien plus compliquée.

La vie n'est pas une comédie romantique. Et Sandra Bullock le sait malheureusement très bien. L'héroïne de films romantiques cultes, comme La Proposition, voit ses personnages vivre de véritable happy endings. Mais l'actrice de 61 ans a elle-même une vie privée plus compliquée, qui a été ponctuée par des infidélités et un décès.

Après une brève romance avec Ryan Gosling suite au tournage de Calculs meurtriers en 2002, Sandra Bullock s'est mariée en 2025 avec Jesse G. James, une star de téléréalité et patron d'entreprise. Le couple vit cinq ans d'amour, avant que l'actrice de La Proposition ne découvre que son mari est en réalité infidèle et la trompe avec une stripteaseuse. Elle demande le divorce, qui est finalement prononcé en juin 2010.

Sandra Bullock passe alors cinq années à se consacrer à sa vie de mère de famille. Elle adopte deux enfants, en 2010 et 2015, avant de rencontrer le photographe Bryan Randall. Ils se mettent en couple en 2015, mais ne se marient pas. Si l'histoire semble prête pour durer, elle est stoppée par un drame : le 5 août 2023, Bryan Randall meurt de la maladie de Charcot, maladie neurodégénérative qui entraîne une paralysie progressive. Il avait 57 ans.

Suite à ce drame, Sandra Bullock a mis sa carrière en pause pendant plusieurs années avant de réapparaître à l'affiche de Les Ensorceleuses 2, en septembre 2026. Dans une interview à People Magazine, l'un de ses proches a déclaré qu'elle a passé les années qui ont suivi à "prendre soin d'elle, se soigner, soutenir ses enfants et elle est restée chez elle. Elle avait besoin de s'assurer que ses enfants et elle étaient dans les meilleures dispositions possibles avant qu'elle ne reprenne le chemin du travail."

Synopsis - Lorsque Margaret, une très puissante éditrice, est menacée d'être expulsée vers son pays natal, le Canada, elle imagine une solution d'urgence et déclare qu'elle est fiancée à son assistant, le malheureux Andrew, qu'elle exploite et maltraite depuis des années. Celui-ci accepte de participer à la supercherie, mais à ses conditions...