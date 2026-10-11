Sorti en 2010, "Shutter Island" de Martin Scorsese a marqué les spectateurs pour son étonnante fin, qui rend le second visionnage presque plus intéressant que le premier.

En 2010, Martin Scorsese sortait son dernier thriller psychologique, Shutter Island. Adapté du roman de Dennis Lehane publié en 2003, ce film avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams et Emily Mortimer a été un véritable succès critique et commercial, réalisant notamment le meilleur succès au box-office français pour le réalisateur (à cette date), avec plus de 3 millions d'entrées.

L'intrigue de Shutter Island semble, au départ, assez banale. En 1954, une femme placée en centre de détention psychiatrique à Shutter Island disparaît. Nommée Rachel Solando, c'est une meurtrière extrêmement dangereuse. Deux officiers du corps fédéral des marshals, Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) et Chuck Aule, quittent Seattle pour enquêter sur place. Ils découvrent l'île humide et brumeuse où se trouve cet hôpital psychiatrique pour criminels dangereux. Mais très rapidement, Teddy Daniels comprend que le personnel de l'établissement cache quelque chose. Seul indice dont il dispose : un bout de papier sur lequel est griffonnée une suite de chiffres entrecoupée de lettres...

Véritable labyrinthe mental, Shutter Island a pu impressionner et étonné par sa fin. "Une chute à tomber par terre" pour le lecteur de Linternaute Florian, "une fin un peu spéciale" pour Gael avec un "twist final qui laisse perplexe" pour Sophie... La conclusion du film est loin de laisser indifférent et permet de revoir le film avec un regard neuf, comme si on découvrait une histoire différente au second visionnage. Si vous n'avez pas tout compris à la fin de Shutter Island, on vous explique tout ci-dessous.

Les explications sur la fin de Shutter Island

Attention, la suite contient des spoilers sur l'intrigue et la fin de Shutter Island. Pendant tout le film, on pense que le protagoniste, Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) mène l'enquête pour retrouver Rachel Solando. Mais c'est une fausse piste ! Teddy est en réalité un patient fou, présent sur l'île et enfermé dans l'asile après avoir assassiné sa femme, qui a elle-même tué leurs trois enfants. De son côté, Chuck (Mark Ruffalo) n'est pas son coéquipier mais le docteur Sheehan, qui s'occupe de Teddy depuis plus de deux ans. Tout le personnel de l'établissement a fait semblant de faire croire à Teddy qu'il était policier afin de tester une nouvelle méthode pour le soigner.

Mais dans les toutes dernières secondes, lorsque Teddy demande à Chuck/Sheehan "s'il vaut mieux vivre en monstre ou mourir en homme de bien", le spectateur comprend qu'il a retrouvé pied avec la réalité, mais qu'il choisit tout de même la lobotomie afin de ne plus faire de mal à personne.

Synopsis - Sur l'île de Shutter Island, un hôpital psychiatrique accueille de dangereux criminels. Un jour de 1954, l'une des patientes, Rachel Solando, disparaît. Deux policiers sont envoyés sur place pour mener l'enquête : le marshal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio), et son équipier Chuck Aule (Mark Ruffalo). Dès leur arrivée, ils font la connaissance du docteur Cawley (Ben Kingsley), le psychiatre en chef qui dirige l'hôpital. Le marshal commence à inspecter la chambre de la disparue. Il y trouve une lettre étrange, qui est une suite de mots et de chiffres sans lien apparent. C'est le seul indice qu'ont les policiers pour mener leur enquête : comment la patiente a-t-elle pu s'enfuir d'une cellule fermée de l'extérieur ?