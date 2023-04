IRON MAN 2. Le second épisode des aventures d'Iron Man est diffusé sur TF1 ce dimanche 16 avril 2023. Avez-vous remarqué l'apparition d'Elon Musk ?

[Mis à jour le 16 avril 2023 à 20h39] TF1 diffuse ce dimanche 16 avril 2023 Iron Man 2, film particulièrement apprécié des fans du Marvel Cinematic Universe, puisqu'il pose les premières fondations de l'univers et des Avengers avec les apparitions de Nick Fury et de Black Widow. Mais ce ne sont pas les seuls figures connues à apparaître dans ce long-métrage. Elon Musk fait également une apparition dans le second épisode d'Iron Man, le temps d'une scène avec Tony Stark (Robert Downey Jr).

Elon Musk apparaît au milieu d'Iron Man 2, lors d'une célébration huppée à laquelle se trouvent également Tony Stark, Pepper Pott et Natasha Romanov, que vous pouvez retrouver ci-dessous. La raison de ce caméo est simple : le propriétaire de Twitter a autorisé les équipes de tournage de Marvel à tourner dans les locaux de Space X sans contrepartie financière, a expliqué Jon Favreau en interview le temps d'un podcast. Deux milliardaires, l'un fictif, l'autre bien réel, qui se ressemblent énormément, se rencontrent donc grâce à la magie du cinéma !

Synopsis - Tony Stark (Robert Downey Jr.) n'a pas résisté à la gloire d'avouer au monde entier qu'il était Iron Man. Dès lors, l'armée souhaite qu'il leur livre tous les secrets de cette formidable armure. Notamment par le biais du colonel Fury (Samuel L. Jackson) qui lui demande de perfectionner le réacteur ARC, inachevé par Howard Stark, le père de Tony. Mais au même moment, un autre héros assoiffé de vengeance est en train de prendre forme. Whiplash (Mickey Rourke) compte bien faire payer aux Stark la déchéance de sa propre famille. Au travers de cette histoire, la mise en place de l'équipe des Vengeurs est amorcée.