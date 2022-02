LA HAUT FILM. Charles Aznavour prête sa voix dans le film Pixar "Là-haut". L'avez-vous reconnu ?

[Mis à jour le 18 février 2022 à 20h50] L'avez-vous reconnu ? Charles Aznavour est présent dans le film Là-haut. En tout cas, dans la version française. En effet, le chanteur, disparu le 1er octobre 2018, a prêté sa voix au film Pixar. Il double le protagoniste, Carl Fredricksen, dans la version française du film d'animation. Face à lui, on peut entendre les voix des acteurs, particulièrement actis dans le doublag,e de Tom Trouffier (Russell), Guillaume Lebon (Doug) ou encore Richard Leblond (Charles F. Muntz). Notons également que Charles Aznavour prête également sa voix dans la version québécoise du long-métrage.

Là-haut est un film d'animation, le dixième prodit par les studios Pixar. Sorti en 2009, il est signé Pete Docter (Monstres & Cie, Soul) et Bob Peterson (scénariste du Monde de Nemo). Comme beaucoup de films d'animation Pixar, Là-haut a été un véritable succès critique, remportant notamment l'Oscar du meilleur film d'animation et le Golden Globe du meilleur film d'animation en 2010. En version originale, on peut entendre les voix des acteurs Edward Asner et de Christopher Plummer.

Synopsis - Après la mort de sa femme Ellie, Carl, un vieil homme, se souvient du rêve qu'il avait avec elle de se rendre en Amérique du Sud. Refusant de vendre son pavillon à des promoteurs et d'aller dans une maison de retraite, il attache des milliers de ballons à sa demeure et s'envole pour cette destination. Il ne se doute pas qu'un petit garçon de 9 ans, Russell, se trouve à l'intérieur. Ce boy-scout très bavard veut décrocher la médaille récompensant un enfant pour une bonne action auprès d'une personne âgée. Contraint de cohabiter avec l'enfant, Carl, que la vie solitaire a rendu taciturne, l'entraîne en direction de son objectif, une chute d'eau...