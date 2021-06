LOL LAUGHING OUT LOUD. Plusieurs jeunes acteurs sont apparus sur le devant de la scène grâce au film Lol de Lisa Azuelos. Mais que sont devenus Christa Theret, Jeremy Kapone ou Felix Moati ?

[Mis à jour le 15 juin 2021 à 20h50] En 2009, LOL (Laughing out loud) faisait sensation en France pour toute une génération de spectateurs. Le film de Lisa Azuelos suit Lola, surnommée Lol, une adolescente dans sa vie quotidienne. Ses doutes, ses relations amoureuses, ses amitiés ou sa relation avec sa mère, cette comédie dissèque les maux de l'adolescence. Au casting de LOL, c'est toute une génération d'acteur qui émergent : Christa Théret, Jérémy Kapone, Félix Moati, Pierre Niney... Mais que sont devenus tous les comédiens qui incarnaient les adolescents du film ?

Christa Théret, l'héroïne de LOL, poursuit sa carrière dans le cinéma : on a pu la voir dans Le bruit des glaçons (2010), L'affaire SK1 (2014), Gaspard va au mariage (2018) ou plus récemment Doubles vies (2019). À la télévision, elle est à l'affiche des mini-séries Les aventures du jeune Voltaire (2021) et de La Corde (2021). De son côté, celui qui joue Maël, l'amoureux de Lola dans la comédie de Lisa Azuelos, Jérémy Kapone, s'est dirigé vers une carrière musicale puisqu'il fait partie du groupe de musique Kaponz & Spinoza. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2015, dans Parisiennes. Félix Moati (Arthur) lui, a continué sur sa lancée dans le cinéma, en devenant également réalisateur. Depuis LOL, il a été aperçu dans plusieurs films comme Télé Gaucho et A trois on y va, pour lesquels il a été nommé au César du meilleur espoir. Récemment, il a joué dans Le Grand Bain de Gilles Lellouche mais aussi dans la dernière saison de la série Les Petits meurtres d'Agatha Christie.

S'il joue un petit rôle dans LOL - celui du meilleur ami de Lola -, Pierre Niney n'en est pas moins devenu l'un des jeunes acteurs français les plus en vue. Après être passé par la Comédie Française, il a joué dans des films comme Frantz, Yves Saint Laurent ou Sauver ou périr. Il sera récemment à l'affiche du troisième épisode d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Au casting de LOL (Laughing out loud), on retrouve également Marion Chabassol dans le rôle de Charlotte, qui est retombée dans l'anonymat depuis 2011 et sa participation au film J'aime regarder les filles. De son côté, Lou Lesage, qui incarne Stéphane, a joué dans quelques films, comme Elle l'adore (2014) ou plus récemment L'histoire d'une mère (2017).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage MSN. C'est aussi comme ça que les amis de Lola l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola n'a pas le coeur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il l'a trompée pendant l'été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère, Anne, avec qui le dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle ignore ce que LOL signifie...