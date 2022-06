THE BREAKFAST CLUB. Breakfast Club est sorti en 1985, il y a presque 40 ans. Que deviennent les acteurs principaux, Molly Ringald, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Emilio Estevez et Ally Sheedy ?

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 20h30] The Breakfast Club est devenu rapidement un film culte, marquant des générations de spectateurs depuis sa sortie en 1985. Cette comédie dramatique réalisée par John Hugues met en scène cinq adolescents de différents milieux sociaux mais tous en retenue un samedi. A travers ce "huis clos", c'est une critique de la société américaine qui est montrée dans ce film d'adolescents.

Au casting de Breakfast Club, on retrouve Molly Ringwald (la fille à Papa), Judd Nelson (le bad boy), Anthony Michael Hall (le génie), Ally Sheedy (la "détraquée") et Emilio Estevez (l'athlète). Depuis la sortie du film, certains ont réussi mieux que d'autres leurs carrières, mais aucun n'a trouvé de rôle aussi iconique que celui de Breakfast Club. Découvrez ci-dessous ce que sont devenus les acteurs du film.

Molly Ringwald (Claire Standish) : Après Breakfast Club, sa carrière a toutefois connu une baisse de régime dans les années 1990. Elle a notamment refusé de joué dans Ghost, devenu depuis un classique. Elle se concentre ensuite pendant quelques années sur sa vie en France puis sur sa carrière sur les planches à Londres et à Broadway. On a pu la voir plus récemment dans la franchise The Kissing Booth et dans le rôle de la mère d'Archie dans la série Riverdale. Côté vie privée, Molly Ringwald s'est mariée avec Valery Lameignère durant trois ans avant d'épouser en seconde noce l'écrivain greco-américain Panio Gianopoulos. Ils ont eu trois enfants.

Judd Nelson (John Bender) continue de jouer des petits rôles dans plusieurs productions. Mais il n'a jamais connu de rôle aussi iconique que celui du bad boy John Bender dans Breakfast Club. En 2017, il incarne Ryan Hunt dans Billionaire Boys club.

Anthony Michael Hall (Brian Johnson) : Après Breakfast Club, Anthony Michael Hall a décroché plusieurs petits rôles dans d'autres films bien connus. On a pu le voir dans La folle journée de Ferris Bueller, Edward aux mains d'argent et a même un petit rôle dans The Dark Knight. Il apparaît de moins en moins au fur et à mesure des années, mais on a pu le voir dans le rôle de Tommy Doyle dans Halloween Kills en 2021.

Ally Sheedy (Allison Reynolds) : après Breakfast Club, sa carrière prend un coup. Elle avoue avoir dû refuser des rôles car elle refusait de jouer un objet sexuel et se fait soigner dans les années 1990 pour une dépendance aux somnifère. Elle s'est également mariée avec le neveu d'Angela Lansbury, avec qui elle a eu un enfant. Ils divorcent en 2009.

Emilio Estevez (Andy Clark) est probablement celui qui a eu la carrière post-Breakfast Club la plus suivie des médias. Le fils de Martin Sheen a participé aux franchises Young Guns et Les Petits Champions. Il disparaît toutefois pour revenir comme scénariste et réalisateur (The Way, The Public). Côté vie privée, il a un temps rejoint l'église de scientologie et a été marié à Paula Abdul pendant deux ans dans les années 1990. Il a également eu deux enfants d'une précédente relation.

Synopsis - Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle un samedi après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points communs qu'ils ne pensaient...