INGLORIOUS BASTARDS - Durant le tournage d'une scène, un incendie était si important que deux acteurs d'Inglorious Basterds auraient pu perdre la vie.

[Mis à jour le 19 novembre 2020 à 20h50] Il s'en est fallu de peu, et pourtant, difficile de se douter en regardant Inglourious Basterds que deux acteurs auraient pu perdre la vie durant le tournage. Le drame aurait pu se produire durant la captation d'une des scènes finales, lorsque le cinéma de Shoshanna Dreyfus (Mélanie Laurent) prend feu avec de nombreux nazis (dont Hitler) à l'intérieur. Lors d'une interview au HuffPost Live en 2015, l'acteur Eli Roth (Donowitz) a expliqué que Omar Doom et lui-même ont "failli mourir incinérés" durant le tournage de cette séquence. Le feu aurait dû être maîtrisé, mais la présence d'éléments de décors comme les drapeaux et les sièges de cinéma ont empiré l'incendie. Alors que les équipes techniques pensaient que le feu allait brûler jusqu'à 400°C, la température est montée jusqu'à 1 200°C !

Fort heureusement, Eli Roth et Omar Doom (Ulmer) s'en sont sortis avec des blessures mineures. Toutefois, les pompiers présents sur place auraient déclaré que tout s'est joué à 15 secondes : dans ce laps de temps, la structure métallique aurait pu s'effondrer et les deux acteurs mourir brûlés. La chute du swastika durant cette scène d'Inglourious Basterds n'aurait pas non plus été prévue : en raison de la chaleur, les câbles ont lâchés. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, et cette scène spectaculaire reste aujourd'hui dans l'esprit de nombreux cinéphiles !

Synopsis - Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) assiste impuissante à l'exécution de sa famille sur ordre du colonel SS Hans Landa (Christoph Waltz). La jeune femme arrive à s'enfuir et rejoint Paris où elle devient propriétaire d'un cinéma. Pendant ce temps, le lieutenant Aldo Raine (Brad Pitt) est en train de monter un commando de soldats juifs américains redoutés pour leur violence envers les troupes d'occupation allemandes : les Bâtards. Leur objectif est de profiter d'une séance de cinéma où seront réunis de nombreux responsables du Troisième Reich afin de les éliminer. Mais Shosanna mène elle aussi sa vendetta personnelle.