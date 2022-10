VESTIGES DU JOUR FILM. Ce drame réunissant Anthony Hopkins et Emma Thompson au casting est l'adaptation d'un roman de Kazuo Ishiguro.

[Mis à jour le 28 octobre 2022 à 20h30] Les vestiges du jour est un film américano-britannique de James Ivory sorti en 1993. Cette adaptation du roman éponyme de Kazuo Ishiguro est un grand succès critique, réunissant au casting Anthony Hopkins dans le rôle d'un fidèle majordome et Emma Thompson, intendante avec laquelle il a travaillé quelques années plus tôt. Ce film dramatique qui traite de l'opposition entre l'Ancien monde britannique honorable et ordonné au Nouveau monde américain dans lequel domine les affaires, du point de vue d'un majordome rigoureux qui passe malheureusement à côté de sa vie à cause de son sens trop aiguisé du devoir (d'où l'image du pigeon qui s'envole à la fin).

Les vestiges du jour n'adapte pas stricto sensus une histoire vraie particulière. Cela reste une fiction, l'histoire du majordome Stevens est ainsi inventée. Mais le contexte du film emprunte de nombreux ressorts à l'Histoire avec un grand H en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Certains personnages sont ainsi inspirés de véritables aristocrates et hommes politiques britanniques qui ont pu succomber à l'idéologie fasciste des années 1930. C'est le cas de Sir Geoffrey Wren, inspiré du fasciste britannique Sir Oswald Mosley. A l'inverse, si le titre de Duc de Darlington a bel et bien existé, le Lord Darlington aperçu dans Les Vestiges du Jour est entièrement fictif, puisque le titre a disparu à la fin du XIXe siècle.

Synopsis - Les doutes et les tourments du majordome d'une grande famille anglaise qui en 1956, après trente années de service parfait, se, demande s'il n'a pas gaspillé sa vie.