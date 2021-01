APPALOOSA. Ed Harris a tenu à faire figurer son père au casting du film Appaloosa, dans lequel il joue et qu'il a réalisé. Découvrez dans quel rôle on peut reconnaître Robert Harris.

[Mis à jour le 28 janvier 2021 à 20h50] Appaloosa est le deuxième film réalisé par l'acteur Ed Harris (Abyss, L'étoffe des héros, Apollo 13...) après Pollock, sorti en 2010. Et comme pour son premier long-métrage en tant que réalisateur, le comédien américain a tenu à donner une partition à jouer à son père, Robert Harris, dans ce western. Il joue en effet le juge Elias Callison. Pour rappel, le père d'Ed Harris n'est pas acteur de formation : Robert Harris a travaillé comme libraire à Chicago, et a également œuvré comme choriste auprès du chanteur Fred Waring.

Appaloosa est un western réalisé par Ed Harris, dans lequel il joue aux côtés de Viggo Mortensen et Renée Zellwegger. Sorti en 2010 dans les salles, c'est pourtant au cours d'une randonnée à cheval cinq ans auparavant que l'acteur et cinéaste a décidé de faire ce film. La lecture du roman de Robert B. Parker lui a inspiré ce long-métrage :"J'ai été immédiatement séduit par la relation entre Cole et Hitch. Dès les premiers chapitres, j'ai adoré les dialogues et je me suis passionné pour leur amitié."

Synopsis - Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite ville minière d'Appaloosa vit sous la domination du tout-puissant Randall Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch, réputés pour avoir ramené la paix et la justice dans des villes où plus aucune loi n'avait cours...