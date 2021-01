Alain Delon et Romy Schneider se sont retrouvés en 1969 dans La Piscine six ans après leur rupture. C'est d'ailleurs le premier qui a convaincu Jacques Deray d'intégrer son ex-fiancée au film.

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 20h30] Si La Piscine est devenu un drame culte, c'est en partie parce qu'il réunit à l'écran Alain Delon et Romy Schneider six ans après leur rupture. De 1958 à 1963, les fiancés de l'Europe forment le couple le plus glamour du cinéma, après s'être rencontrés sur le remake de Christine en 1958. Mais leur amour va s'effriter jusqu'à la séparation en 1953 : Alain Delon quitte l'interprète de Sissy pour poursuivre sa relation avec Nathalie Sand, enceinte de son premier enfant. Six ans plus tard, en 1969, les cinéphiles retrouvent sur grand écran les anciens amants à l'affiche de La Piscine. C'est la première fois que les ex-Fiancés de l'Europe se revoient depuis leur séparation. Alain Delon aurait d'ailleurs confié à ce sujet : "Ces retrouvailles ont vraiment été intenses, émouvantes et plus qu'amicales. Il n'y avait plus de passion entre Romy et moi. C'était autre chose, plus fort, plus puissant, plus que les mots ne peuvent le dire."

Le film de Jacques Deray relance la carrière de Romy Schneider, qui connaissait un passage à vide depuis plusieurs années, lui ouvrant la possibilité de jouer des rôles plus matures. Et c'est notamment grâce à Alain Delon qu'elle a réussi à obtenir le rôle de Marianne dans La Piscine. Auparavant, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau et Monica Vitti étaient envisagées pour donner la réplique à l'acteur du Guépard dans ce drame sulfureux. Mais Alain Delon refuse catégoriquement de jouer face à une autre comédienne que Romy Schneider, son ex. Il va même jusqu'à menacer de ne pas jouer dans La Piscine si l'interprète de Sissi n'est pas au casting. Si la complicité et l'alchimie d'Alain Delon et Romy Schneider est palpable à l'écran, La Piscine ne verra pas naître une nouvelle idylle entre les deux acteurs, dont la romance est bel et bien terminée.

Synopsis - Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au bras de l'incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l'homme trouble cette vie tranquille. La tension monte.