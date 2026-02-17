Indiana Jones : Les aventuriers de l'Arche perdue est le premier film de la saga mettant en scène Harrison Ford dans le rôle de l'archéologue aventurier.
Quarante-cinq ans après son commencement, la saga Indiana Jones reste l'une des franchises les plus mémorables des années 1980. Elle débute en 1981, sous la direction de Steven Spielberg qui décide de réaliser une histoire imaginée par George Lucas et Philip Kaufman : celle d'un professeur en archéologie et aventurier à ses heures perdues, incarné par Harrison Ford, qui part sur les traces de reliques cachées (et affronte régulièrement des nazis). Le premier épisode est un succès critique et commercial et donne lieu à quatre suites, sorties entre 1984 et 2023. Il sera nommé à neuf reprises aux Oscars 1982, et repartira avec cinq récompenses.
Une scène improvisée mémorable
Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, on peut voir une scène où Indiana Jones tente de s'enfuir avant de devoir faire face à un guerrier armé d'une cimeterre. Celui-ci, souriant de toutes ses dents, pensent avoir toutes ses chances de faire la peau à Indiana Jones et se lance dans des moulinets avec son arme tranchante. L'archéologue lui fait face, l'air las, son fouet à la main. Fatigué d'attendre que son adversaire l'attaque, Jones sort son revolver et lui tire dessus avant de s'enfuir. Saviez-vous que cette scène avait été totalement improvisée ?
En effet, le scénario de Steven Spielberg détaillait le combat pendant plus de trois pages de séquence d'action ! Sur le tournage, c'est un Harrison Ford atteint de dysenterie qui demande à Steven Spielberg si la scène ne peut pas tout simplement être enregistrée différemment. Objectif : faire en sorte que le tournage dure le moins de temps possible ! Le réalisateur a adoré l'idée et le reste est entré dans l'histoire bien sûr.
Sur Reddit, Harrison Ford a précisé en 2014 les circonstances de ce choix. "Au départ, ça devait être le combat ultime, sabre contre fouet. Le problème, c'est que je souffrais de dysenterie et je ne pouvais pas m'absenter de ma caravane plus de dix minutes." Or, la séquence telle qu'elle était prévue au départ aurait nécessité deux ou trois jours de tournage. Ford et Spielberg, se rendant compte que la scène était assez redondante avec les événements précédents du film, se sont mis d'accord pour abréger. "Le personnage était joué par un merveilleux cascadeur britannique qui s'était entraîné au sabre pendant des mois pour décrocher le job. Autant dire qu'il a été surpris lorsqu'on lui a dit qu'on allait se débarrasser de lui en cinq minutes." Les joies du cinéma...
Synopsis - L'aventurier Indiana Jones est mandaté par les services secrets et par son ami Marcus Brody, conservateur du National Museum de Washington, pour mettre la main sur le Médaillon de Râ, en possession de son ancienne amante Marion Ravenwood. Cet artefact égyptien serait en effet un premier pas sur le chemin de l'Arche d'Alliance, celle-là même où Moïse conserva les Dix Commandements. Une pièce historique aux pouvoir inimaginables dont Hitler cherche à s'emparer...
Film d'action
