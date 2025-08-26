Grand classique de la comédie romantique, "Quand Harry rencontre Sally" a failli ne pas se terminer sur le traditionnel happy end inhérent au genre.

Depuis sa sortie en 1989, Quand Harry rencontre Sally reste l'une des meilleures comédies romantiques de tous les temps. Des générations de spectateurs sont tombés sous le charme de l'alchimie entre Billy Crystal et Meg Ryan, qui se détestent, avant de devenir meilleurs amis et plus si affinités. Grâce à des dialogues ciselés (signés Nora Ephron, à qui l'on doit également Nuit blanche à Seattle et Vous avez un message), le charme de son duo principal qui évolue au fil des saisons à New York, et une galerie de personnages secondaires hauts en couleur, cette comédie romantique s'est érigée au rang d'immense classique du genre.

Le film explore la tension entre amitié et amour, entre cynisme et romance, à travers ses deux protagonistes. Quand Harry rencontre Sally s'achève comme toute bonne comédie romantique par un happy end, avec la réplique finale devenue culte : "quand on réalise qu'on veut passer le reste de sa vie avec quelqu'un, on veut que le reste de sa vie commence le plus tôt possible." Très romantique, certes... Mais ce n'était pourtant pas prévu ainsi.

À l'origine, le film devait se terminer sur Harry et Sally qui se retrouvent après des années de séparation, et qui partent chacun de leur côté. Un comble pour une comédie romantique, qui traduisait le cynisme du réalisateur, Rob Reiner. Divorcé depuis presque une décennie avec Penny Marshall, le réalisateur avait perdu foi en l'amour (il a d'ailleurs avoué qu'il se sentait proche du personnage joué par Billy Crystal).

"Au départ, Harry et Sally ne finissaient pas ensemble. J'étais célibataire depuis dix ans et je ne savais pas si je retrouverais l'amour un jour", se souvient Rob Reiner au micro de CNN. "Et puis j'ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse durant le tournage, et j'ai changé la fin du film". C'est donc grâce à sa rencontre avec Michele Singer que le personnage d'Harry est devenu plus optimiste au fur et à mesure de l'écriture, changeant drastiquement la fin en une déclaration d'amour ultra-romantique. "On me demande souvent si Harry et Sally sont toujours ensemble", ajoute Rob Reiner. "Oui, je pense qu'ils le sont."

Synopsis - Harry et Sally s'entendent comme chien et chat. Après la fac ils prennent la même destination, New York, mais ne se reverront que cinq ans plus tard, par hasard, dans un aéroport. Chacun a fait sa vie, ils se sont fiancés. Cinq ans passent encore, ils se rencontrent à nouveau. Tous deux viennent de rompre et dans cette étape difficile, ils se découvrent une vraie amitié. La complicité les rapproche à tel point qu'ils finissent par admettre qu'ils sont faits l'un pour l'autre...