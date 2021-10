BIENVENUE CHEZ LES CHTIS. Dany Boon a réalisé un véritable carton au box office avec son film sur la culture ch'tie. Peut-on espérer un Bienvenue chez les Ch'tis 2 ?

[Mis à jour le 3 octobre 2021 à 20h45] En 2011, "Bienvenue chez les Ch'tis" a enregistré 27 millions d'entrées à travers le monde, en faisant l'un des plus grands succès français au cinéma. Cela fait donc dix ans que les spectateurs se languissent d'un retour de Philippe et Antoine, les deux héros incarnés par Kad Merad et Dany Boon. Mais que les fans du film comique se fassent une raison : "Bienvenue chez les Ch'tis 2" n'est absolument pas prévu. "Je ne vais pas faire de suite, a d'ailleurs confirmé le réalisateur au micro d'Allociné en 2018. Gérard Oury n'a jamais fait de suite à ses films. Jamais. Les suites maintenant, ce sont les séries. Si jamais je fais une série sur Netflix, il y aura des suites, plein d'épisodes. Au cinéma, j'ai plutôt envie de raconter des histoires originales."

Depuis "Bienvenue chez les Ch'tis", Dany Boon a réalisé plusieurs longs-métrages. L'un d'entre eux, "La Ch'tite famille" (2018), n'est pas une suite de son succès de 2011 mais une comédie qui traite de la culture ch'ti sous un autre angle : un riche designer vivant à Paris a totalement renié ses origines ch'tis, mais celles-ci vont lui revenir totalement à la figure. En plus de "Bienvenue chez les Ch'tis" et "La Ch'tite famille", Dany Boon a réalisé "La Maison du Bonheur" (2006), "Rien à déclarer" (2011), "Supercondriaque" (2014), "Raid Dingue" (2017). Son dernier film, "8 rue de l'Humanité", sort sur Netflix le 20 octobre 2021.

Synopsis - Philippe Abrams (Kad Merad) est directeur de la Poste de Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Pour faire plaisir à sa femme, Philippe fraude afin d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué : il sera muté à Bergues, petite ville du Nord située près de Dunkerque. Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est l'horreur. Sa femme refuse de le suivre, et Philippe découvre à Bergues des gens accueillants et un endroit charmant. Mais Philippe décide, pour satisfaire sa femme et se simplifier la vie, de lui faire croire qu'il vit un véritable cauchemar. Mais son mensonge va très vite le rattraper...

Bienvenue chez les Ch'tis a connu un succès aussi inattendu qu'exceptionnel. Il est en effet sorti dans plus de trente pays et a engendré un total de 27 millions d'entrées. Il se place ainsi en deuxième place des films français en langue française qui ont connu les plus grands succès au box office, juste derrière « Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ». Le film a été à l'origine de ce que l'on pourrait appeler un « effet de mode » concernant la culture du nord de la France. Le village de Bergues a ainsi connu un véritable essor touristique. Un « Ch'ti tour » y a même été créé. Il permet de visiter les différents lieux dans lesquels évoluent Philippe et Antoine dans le film.