HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MÊLE - Le sixième volet des aventures du jeune sorcier lève le voile sur l'enfance de Voldemort. Hero Fiennes-Tiffin et Frank Dillane jouent Tom Jedusor enfant et adolescent.

[Mis à jour le 19 mai 2020 à 20h55] Le sixième volet des aventures d'Harry Potter est un film majeur dans l'intrigue globale de la saga. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé lève enfin le voile sur l'un des grands mystère de l'histoire : le passé de Voldemort. Dans le second film, l'acteur Christian Coulson interprétait Tom Jedusor à l'âge de 16 ans. Mais au moment du tournage du sixième opus, l'acteur, qui était alors âgé de 30 ans, a été écarté à cause de son âge. Il a été remplacé par Frank Dillane, qui joue la version adolescente de Voldemort à Poudlard. La version enfant du futur Seigneur des Ténèbres, sorti de l'orphelinat par Dumbledore, est de son côté incarné par Hero Fiennes-Tiffin, qui n'est autre... que le neveu de Ralph Fiennes, l'interprète de Voldemort dans la saga.

Depuis la sortie d'Harry Potter 6 en 2009, les deux acteurs ont bien grandi. Hero Fiennes-Tiffin continue sa carrière de comédien. Il a rejoint une nouvelle saga, la franchise After, dans laquelle il incarne Hardin Scott. En parallèle, il travaille également comme mannequin : il a été égérie pour H&M et Ferragamo. De son côté, Frank Dillane s'est aussi concentré sur la comédie après avoir incarné le jeune Voldemort : il est apparu dans le film Au coeur de l'océan, Sense8 (où il joue Shugs). Frank Dillane a surtout joué dans 37 épisodes de Fear The Walking Dead entre 2015 et 2018, où il interprétait le rôle de Nick Clarke. Des rôles bien loin de celui de Voldemort dans Harry Potter.

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est le sixième film de la saga magique. Adapté du roman de J.K. Rowling, le long-métrage est réalisé par le britannique David Yates, sorti en 2009 en France. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson retrouvent leurs rôles d'Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Suite directe d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, cette production de 2h34 précède le septième volet, Harry Potter et les Reliques de la mort.

Synopsis - Harry Potter entame sa sixième année d'études à Poudlard, le coeur lourd après les terribles événements qui ont suivis l'attaque dans le ministère de la Magie. Dumbledore lui propose alors un cours particulier un peu étrange : remonter dans le temps pour découvrir la jeunesse de Voldemort...

Harry Potter et le Prince du Sang Mêlé retrouve les mêmes acteurs et actrices qui interprètent les personnages d'Harry Potter depuis les films précédents. Toutefois, ce sixième opus voit l'arrivée au casting des comédiens suivants : Jim Broadbent (Horace Slughorn), Jessie Cave (Lavande Brown), Freddie Stroma (Cormac McLaggen), Helen McCrory (Narcissa Malefoy), ou encore Hero Fiennes-Tiffin et Frank Dillane (Voldemort enfant et adolescent).Découvrez les principaux acteurs d'Harry Potter 6 ci-dessous :

Daniel Radcliffe : Harry Potter

Rupert Grint : Ron Weasley

Emma Watson : Hermione Granger

Tom Felton : Drago Malefoy

Bonnie Wright : Ginny Weasley

Matthew Lewis : Neville Londubat

Evanna Lynch : Luna Lovegood

Michael Gambon : Albus Dumbledore

Maggie Smith : Minerva McGonagall

Alan Rickman : Severus Rogue

Jim Broadbent : Horace Slughorn

Jessie Cave : Lavande Brown

Robbie Coltrane : Rubeus Hagrid

Emma Thompson : Sibylle Trelawney

David Bradley : Argus Rusard

James Phelps : Fred Weasley

Oliver Phelps : George Weasley

Mark Williams : Arthur Weasley

Julie Walters : Molly Weasley

David Thewlis : Remus Lupin

Helena Bonham Carter : Bellatrix Lestrange

Freddie Stroma : Cormac McLaggen,

Helen McCrory : Narcissa Malefoy

Hero Fiennes-Tiffin : Voldemort enfant

Frank Dillane : Voldemort adolescent

Peu de temps après la sortie d'Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé au cinéma, le DVD du cinquième épisode est sorti dans les commerces français mais également sur les sites de e-commerces. Plusieurs éditions sont proposées, en DVD ou Blu-Ray, mais également des coffrets qui comportent les sept autres films de la saga, suivant différents prix en fonction des zone et des bonus mais aussi des produits dérivés ajoutés. Une version "simple" d'Harry Potter 6 peut se trouver en DVD pour 7 €, en Blu-Ray pour 15 €, et en Blu-Ray 4K Ultra HD pour 24,99 € sur les différents sites commerçants.