RAMBO FIRST BLOOD - La fin originale de Rambo a été changée à la dernière minute et diffère du roman dont s'inspire le film. On vous raconte comment aurait dû terminer le film avec Sylvester Stallone.

[Mis à jour le 9 novembre 2020 à 21h00] Film culte pour des générations de cinéphile, Rambo aurait pu être bien différent que le long-métrage d'action que l'on connaît aujourd'hui. Inspiré du roman de David Morrell sorti en 1972, l'adaptation de First Blood possède une fin bien différente de l'ouvrage original. Pourtant, cette conclusion aurait pu être conservée dans le long-métrage. Dans ses mémoires Director's Cut : My life in film, Ted Kotcheff est revenu sur les coulisses de son film d'action devenu culte, et les changements qui ont été opérés. A la fin du long-métrage, Rambo devait mourir après avoir s'être suicidé, rongé par les traumatismes de la guerre du Vietnam et souffrant d'importantes séquelles psychologiques.

La fin originale de Rambo a effectivement tournée. Cependant, elle a été changée sur les conseils de Sylvester Stallone, comme l'explique Ted Kotcheff dans les colonnes d'Entertainment Weekly : "En le tuant, on voulait sous-entendre que l'ennemi avait gagné, que la ville l'avait tuée. Mais après [tous les événements du film], le public avait compris le message. Est-ce qu'ils avaient besoin que j'en rajoute une couche ?" La fin est donc changée avec Rambo, blessé mais vivant. Une fin qui s'est avérée payante lors d'une projection test, où le public a été unanime, trouvant la fin où le protagoniste se suicide "horrible". C'est donc l'autre fin que l'on peut voir dans Rambo : First Blood.

Synopsis - Héros de la Guerre du Vietnam, John Rambo (Sylvester Stallone) est de retour au pays pour retrouver ses anciens compagnons d'armes. Alors qu'il passe par une petite ville, il est arrêté par le shérif Will Teasle (Brien Dennehy) pour vagabondage. Maltraité par ses geôliers, l'ancien soldat parvient à s'enfuir du commissariat en blessant plusieurs hommes du shérif. Ces derniers se lancent alors à sa poursuite, mais l'un d'eux trouve la mort accidentellement. Ulcéré, Teasle fait appel à la Garde nationale pour traquer et abattre le fugitif. Le mentor de l'ex-soldat, le Colonel Trautman (Richard Crenna), décide alors d'intervenir et d'empêcher le bain de sang qui se prépare. Mais le shérif ignore ses avertissements et reprend sa chasse de plus belle. Rambo, blessé et réfugié dans les bois, rentre alors en guerre contre les forces de l'ordre, bien décidé à faire payer Teasle...