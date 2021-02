THE DARK KNIGHT LE CHEVALIER NOIR. Heath Ledger a reçu un Oscar posthume pour sa prestation habitée du Joker dans The Dark Knight. Voici comment il s'est préparé pour interpréter l'ennemi juré de Batman.

[Mis à jour le 15 février 2021 à 21h00] Près de 13 ans après la sortie de The Dark Knight, la performance d'acteur de Heath Ledger reste inoubliable. Le comédien y incarne le Joker, ennemi juré de Batman, véritable méchant sans foi ni loi qui n'a qu'un but : semer le chaos. Un rôle difficile qui a demandé beaucoup d'investissement à l'acteur, avant de se retrouver devant la caméra de Christopher Nolan. Plusieurs semaines avant le tournage, Heath Ledger s'est enfermé pendant plusieurs semaines seul, dans une chambre d'hôtel, afin de travailler la posture de son personnage, son attitude, mais surtout son rire terrifiant. Comme on a pu l'apprendre dans le documentaire "Trop jeune pour mourir : Heath Ledger, le bien-aimé des dieux" diffusé sur Arte en 2017, l'acteur tenait également un journal où il compilait les idées sombres que pouvait avoir le méchant de Batman.

"Il aimait se plonger dans ses personnages, confie à cette occasion Kim Ledger, le père du comédien, mais là, c'était un cran au-dessus". Ce travail obsessionnel a toutefois été payant, puisqu'Heath Ledger a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour cette interprétation habitée. L'acteur a été retrouvé mort quelques mois avant la sortie de The Dark Knight, à l'âge de 28 ans. L'annonce de son décès a d'ailleurs vu émerger des théories sur la toile, sous-entendant que c'est en préparant le rôle du terrible clown de Gotham qu'Heath Ledger aurait sombré dans la folie. Cette thèse a depuis été écartée, puisque la police a conclu à un décès accidentel suite à la surconsommation de médicaments (notamment contre l'insomnie) mal combinés. Le père de l'acteur l'affirme lui-même : la folie du Joker n'a pas de lien avec la mort de son fils.

En savoir plus sur the dark knight

Dans cette nouvelle version des aventures de Batman, le réalisateur britannique Christopher Nolan nous livre une vision très personnelle et très noire du mythe de l'homme-chauve-souris. Après Batman Begins en 2005, où Bruce Wayne (Christian bale) créé le personnage de Batman, The Dark Knight, le chevalier noir prend la suite. Un troisième film, The Dark Knight Rises, viendra conclure cette trilogie en 2012.

Synopsis - Batman (Christian Bale) aborde une phase décisive de sa guerre au crime. Avec l'aide du lieutenant de police Jim Gordon (Gary Oldman) et du procureur Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa ville. L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans Gotham City : le Joker.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Joker est interprété magistralement par Heath Ledger dans The Dark Knight. Quelques mois avant la sortie en salle du film, le 22 janvier 2008, l'acteur est retrouvé mort dans son appartement de New-York. La police conclut à une mort accidentelle, liée à une surconsommation de médicaments mal combinés. Cette tragédie participera sans le vouloir à la promotion de The Dark Knight, d'autant que le jeune acteur y apparaît transfiguré et habité par la folie du Joker. Lors de la cérémonie des Oscars, la statuette du meilleur acteur de second rôle lui sera remise de façon posthume pour ce rôle.