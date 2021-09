ZODIAC FILM. Le thriller de David Fincher revient sur l'incroyable traque du tueur du Zodiac, une histoire vraie. Dans la vraie vie comme dans le film, il n'a jamais été identifié.

[Mis à jour le 19 septembre 2021 à 20h30] En 2007, David Fincher choisit de revenir en film sur l'une des traques d'un énigmatique serial killer. Zodiac est inspiré de l'histoire vrai du "tueur du Zodiaque", qui a commis plusieurs meurtres dans les années 1960 à 1970, et possiblement après. Au total, cinq meurtres lui sont officiellement attribués, mais ceux qui tentent de résoudre l'enquête sont persuadés qu'il en a commis bien plus. Le tueur a, lui, revendiqué 37 meurtres. Dans le film, Robert Downey Jr, Mark ruffalo et Jake Gyllenhaal enquêtent chacun afin de stopper ce tueur et de découvrir sa véritable identité. Car ce dernier envoie des énigmes aux médias. Comme dans le film Zodiac, le serial killer n'a jamais été identifié. On ne sait toujours pas qui se cache derrière le tueur qui a terrorrisé la région de San Francisco.

Depuis les premiers crimes, 2 500 suspects ont été interrogés. Le principal suspect de l'affaire "Zodiac" a longtemps été un certain Arthur Leigh Allen, qui a été innocenté en 2002 après des comparaisons d'ADN. Selon l'écrivain Robert Graysmith cependant, qui a écrit un livre sur le sujet, Arthur Leigh Allen serait bien le tueur du Zodiaque, ayant été identifié par une victime qui aurait survécu. En février 2021, un polytechnicien franco-marocain affirmait avoir réussi à déchiffrer les deux derniers messages envoyés par le tueur. Selon lui, l'un d'entre eux désignerait comme le serial killer un certain Lawrence Kane, qui était déjà l'un des suspects. Le résultat de son travail a été transmis au FBI, qui poursuit toujours l'enquête à ce jour. D'autres noms, comme ceux de Bruce Davis, Andy Walker, Michael O'Hare, Rick Marshall ou encore Jack Tarrance, sont cités depuis les années 1960 comme suspects potentiels.

Synopsis - Le Zodiac... tel est le surnom donné à cet étrange serial killer qui terrorise San Francisco. Voici l'histoire des trois policiers qui se sont chargés de le traquer pendant plus d'une dizaine d'années...