Hasard du calendrier, le film "Misery" est diffusé sur Arte le jour de l'annonce de la mort de son réalisateur, Rob Reiner.

Le hasard du calendrier fait tristement les choses. Depuis plusieurs semaines, Arte annonçait diffuser le film Misery ce lundi 15 décembre 2025. Ce même jour, on apprend que le réalisateur du long-métrage, Rob Reiner, a été retrouvé mort à son domicile aux côtés de son épouse. Le cinéaste avait 78 ans.

Les circonstances sont aussi troublantes que tragiques. Le couple a été retrouvé mort à leur domicile de Bretwood, à Los Angeles, ce dimanche 14 décembre dans l'après-midi. Les secours ont demandé une aide médicale pour un couple, avant que celui-ci ne soit identifié comme celui du réalisateur Rob Reiner et de son épouse, Michele Singer Reiner. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple aurait été poignardé à l'arme blanche.

La police de Los Angeles a ouvert une enquête et étudie la piste de l'homicide ce dimanche. Le fils cadet du couple, Nick Reiner, un scénariste de 32 ans qui a connu des problèmes d'addiction dans sa jeunesse, a été arrêté par la police de Los Angeles quelques heures après le drame.

L'actrice Kathy Bates, oscarisée pour son rôle dans Misery, n'a pas manqué de partager sa tristesse à l'annonce du décès du cinéaste (à qui l'on doit également Quand Harry rencontre Sally, The Princess Bride, Stand By Me,...) : "Je suis horrifiée par cette terrible nouvelle. Absolument dévastée. J'adorais Rob", a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis à NBC News : "c'était un homme brillant et gentil, un gomme qui faisait des films de tous les genres pour se challenger en tant qu'actrice. Il a changé le cours de ma vie".

Misery a également perdu une autre figure majeure ces dernières années : l'acteur James Caan, interprète du romancier Paul Sheldon dans le film, est décédé le 6 juillet 2022 à l'âge de 82 ans. Il serait décédé des suites d'une crise cardiaque et souffrait d'une maladie pulmonaire.

Synopsis - Paul Sheldon, romancier et créateur du personnage de Misery dont il a écrit la saga, est satisfait. Il vient enfin de faire mourir son héroïne et peut passer à autre chose. Il quitte l'hôtel de montagne où il a l'habitude d'écrire et prend la route de New York. Pris dans un violent blizzard, sa voiture dérape dans la neige et tombe dans un ravin. Paul Sheldon doit son salut à Annie Wilkes, infirmière retraitée qui vit dans un chalet isolé. Annie est justement une supporter inconditionnelle de la belle Misery.