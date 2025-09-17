"Et au milieu coule une rivière" est un film dramatique; réalisé par Robert Redford, sur la relation de deux frères grandissant dans le Montana, avec Brad Pitt et Craig Sheffer.

Sorti en 1992, Et au milieu coule une rivière est un film dramatique réalisé par l'acteur et cinéaste Robert Redford. Succès au box-office et relativement acclamé par la critique, il s'est imposé comme un classique du cinéma américain de ses trente dernières années. Ce long-métrage met en scène l'histoire de deux frères qui grandissent dans le Montana au XXe siècle et prennent des chemins opposés, l'un studieux et sérieux, l'autre brillant mais imprévisible.

Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle La rivière du sixième jour, écrit par Norman Maclean et publié en 1976, qui a le même nom que le frère incarné par Craig Sheffer dans le film. En effet, cette nouvelle est semi-autobiographique et l'auteur y raconte sa vie avec celle de son frère, et leurs chemins inverses qui se rejoignent seulement lors de parties de pêche à la mouche, le long de la rivière.

Synopsis - Missoula, dans le Montana, au début du XXe siècle. L'histoire de deux frères, Norman (Craig Sheffer) et Paul Maclean (Brad Pitt), élevés de manière moraliste par leur père (Tom Skerritt), un pasteur rigoriste, sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche dans les eaux de la Blackfoot River. Ces deux disciplines, d'une égale rigueur, façonneront leur vision du monde... L'aîné, Norman, calme et tempéré, suivra toute sa vie le chemin qu'on lui a tracé, studieux dans l'exercice de ce sport comme dans sa vie. Mais son jeune frère, Paul, impétueux et imprévisible, connaîtra un destin bien différent.

Les deux hommes, aussi différents soient-ils, restent unis par cette même passion de la pêche à la mouche. Avec le temps, chacun suit sa route et, chacun de leurs côtés, ils connaissent l'amour, la réussite, l'échec, le désespoir et le bonheur... Mais qu'importe les épreuves et les rencontres qui jalonnent leurs vies et les éloignent l'un de l'autre, Norman et Paul savent que leurs destinées les ramènent toujours près de la rivière où ils ont grandi.