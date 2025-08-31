Sorti en 2006, le film de Stephen Frears revient sur la réaction de la reine Elizabeth II suite à la mort de la princesse Diana, et sa relation avec le Premier ministre Tony Blair, en 1997.

The Queen est un film de Stephen Frears sorti en 2006. L'intrigue se concentre sur les lendemains de la mort de la princesse Diana, le dimanche 31 août 1997, et sur la relation entre Elizabeth II et le Premier ministre britannique Tony Blair, qui souhaite qu'elle montre davantage d'intérêt à l'événement qui secoue le pays. L'actrice Helen Mirren a remporté l'Oscar pour sa prestation. Elle donne la réplique Michael Sheen.

Au vu du sujet sensible, et de l'époque complexe pour la monarchie britannique, traités dans le film, on peut s'interroger sur ce qu'a pensé la reine Elizabeth II du film. On ne sait pas si elle l'a vu ou non avec certitude. Dans une interview au Hollywood Reporter, en 2022, Helen Mirren confie qu'elle était très stressée à l'idée de jouer la reine d'Angleterre car "personne ne savait comment le public allait réagir, et encore moins l'institution britannique". Elle a d'ailleurs envoyé une lettre à la Reine avant de jouer le rôle, sans recevoir autre chose en retour qu'une formule de politesse de la part de son secrétaire.

La Reine elle-même n'a jamais commenté publiquement l'interprétatino d'Hellen Mirren. Cependant, la comédinene pense que The Queen a été vu par la principale concernée : "J'ai eu l'impression que le film a été vu et apprécié. Je n'en ai eu jamais d'écho directement et je n'en aurai jamais". Peu de temps après la sortie du film, elle a invité l'actrice à dîner, qui a dû décliner en raison de son planning de tournage.

Synopsis - Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d'un accident de voiture. Cette disparition provoque en Grande-Bretagne un désarroi sans précédent. Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, apparemment indifférente. Désemparée par la réaction des Britanniques, elle ne comprend pas l'onde de choc qui ébranle le pays. Pour Tony Blair, il appartient aux dirigeants de réconforter la nation meurtrie et il lui faut absolument trouver le moyen de rapprocher la reine de ses sujets éplorés...