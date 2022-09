RAISON ET SENTIMENTS FILM. Emma Thompson a rencontré son mari, Greg Wise, sur le tournage du film Raison et sentiments. Pourtant, l'acteur cherchait à séduire Kate Winslet.

[Mis à jour le 30 septembre 2022 à 20h30] Hollywood raconte énormément de grandes histoires d'amour. Mais il arrive parfois que des romances se forment en coulisses. C'est le cas de Raison et sentiments, adaptation du classique de Jane Austen sorti en 1996. Emma Thompson y jouait Elinor Dashwood aux côtés de Kate Winslet (Marianne)... et de Greg Wise (Willoughby). L'actrice, alors mariée à Kenneth Brannagh, ne le savait pas encore, mais elle venait de rencontrer celui qui est son mari encore aujourd'hui, après plus de 25 ans de mariage.

Pourtant, Greg Wise et Emma Thompson auraient pu manquer leur idylle. L'acteur fréquentait en effet Kate Winslet après avoir vu une voyante, qui lui avait assuré qu'il allait rencontrer l'amour de sa vie sur le tournage de Raison et sentiments. En raison de l'âge, et du fait que Thompson était déjà marié, il était persuadé qu'elle parlait de Kate Winslet et a cherché à la conquérir. Auprès de The Express, Greg Wise a expliqué que "Kate Winslet était sûre qu'Emma et moi étions fait l'un pour l'autre [...] Cela devait se passer." Emma Thompson et Greg Wise se sont mariés en 2003 et ont deux enfants : une fille, Gaia, et un fils adopté, Tindyebwa Agaba Wise, un ancien orphelin rwandais.

Synopsis - Au siècle dernier en Angleterre, à la suite du décès de leur père, les soeurs Dashwood et leur mère sont contraintes de réduire drastiquement leur train de vie et de quitter leur propriété pour s'exiler à la campagne. L'aînée, Elinor, renonce à un amour qui semble pourtant partagé, tandis que sa cadette, Marianne, s'amourache du séduisant Willoughby. Si la première cache ses peines de cœur, la seconde vit bruyamment son bonheur. Jusqu'au jour où Willoughby disparaît.