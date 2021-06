LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA. Meryl Streep n'a pas bien vécu le fait de jouer Miranda Priestly, l'horrible patronne de l'héroïne. Elle s'est confiée à ce sujet au cours d'une réunion du casting.

[Mis à jour le 22 juin 2021 à 20h50] Dans Le Diable s'habille en Prada, Meryl Streep est terrifiante en rédactrice en cheffe tyrannique de l'héroïne incarnée par Anne Hathaway, inspirée d'Anna Wintour. Pour ce rôle, l'actrice multi-oscarisée a voulu tester la technique du Method Acting très prisée par certains acteurs hollywoodiens, dont Marlon Brando : il s'agit de se mettre totalement dans la peau de son personnage pour se connecter émotionnellement à ce qu'il traverse, dans le but de véhiculer une performance la plus authentique possible. Un véritable challenge d'acteur qui a complètement bouleversé Meryl Streep.

Car dans Le Diable s'habille en Prada, Miranda Priestly est une patronne tyrannique crainte de ses employés. Meryl Streep a donc dû s'isoler totalement des autres acteurs pour apparaître la plus froide possible. "C'était horrible, se souvient-elle à l'occasion de retrouvailles des acteurs du film pour Entertainment Weekly. J'étais misérable dans ma loge. Je pouvais entendre tout le monde se lâcher et rire. J'étais tellement déprimée ! Je me suis dit, "c'est le prix à payer pour être la patronne !" Mais c'est la dernière fois que j'ai essayé de suivre les techniques de la Méthode."

Synopsis - Andrea Sachs (Anne Hathaway) pense avoir décroché le job de sa vie lorsqu'elle est engagée comme seconde assistante de Miranda Priestly (Meryl Streep), rédactrice en chef du magazine mode "Runway". Chaque détail de son poste fait rêver : portants croulant sous les vêtements haute couture, shootings des plus belles filles de la planète... Un an à tenir, et toutes les portes de la presse magazine s'ouvriront à elle. Mais le pari se révèle plus difficile que prévu à tenir. On ne pose pas de questions à la terrifiante et tyrannique Miranda. Andrea en apprendra beaucoup sur le métier mais plus encore sur elle-même et ses propres choix de vie durant cette expérience mi-rêve mi-cauchemar, où la fiction semble proche de la réalité.