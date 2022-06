BLUES BROTHERS. John Belushi est mort deux ans après la sortie du film "The Blues Brothers", dans lequel il tient la vedette et qui est rapidement devenu un film culte.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 20h35] Les Blues Brothers, sorti en 1980, est un film culte tant pour son humour décalé que pour sa bande originale qui réunit les plus grands chanteurs de blues, comme Ray Charles ou Aretha Franklin. Les deux rôles-titres sont incarnés par Dan Aykroyd et John Belushi. Malheureusement, ce dernier décède deux ans seulement après la sortie du film. John Belushi est retrouvé mort le 5 mars 1982, au Château Marmont de Los Angeles, des suites d'une intoxication après avoir consommé de la drogue.

La mort de John Belushi est imputée à Cathy Evelyn Smith, une chanteuse qui était sa petite amie. Si le décès est bien accidentel, le mélange mortel de drogue a été injecté et préparé par sa compagne, qui s'enfuit après les faits. Elle finit par se rendre et plaide coupable d'homicide involontaire. Condamnée à trois ans de prison, elle n'en purge que la moitié. La mort de John Belushi a été un choc dans le monde de la comédie américaine. En 1998, The Blues Brothers 2 sort au cinéma, avec seulement Dan Aykroyd au casting, le personnage de John Belushi étant également décédé dans l'intrigue.

Synopsis - L'orphelinat dans lequel les frères Blues ont été élevés doit fermer faute de fonds. Ils décident de remonter un groupe de musique afin de donner un concert dont les recettes iraient à l'orphelinat.