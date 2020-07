NOS JOURS HEUREUX - Le film d'Eric Toledano et Olivier Nakache est sorti il y a 14 ans et depuis, les jeunes acteurs ont bien grandi. Que deviennent les enfants de Nos jours heureux ?

[Mis à jour le 25 juillet 2020 à 20h55] Cela fait bientôt quinze ans que Nos jours heureux est sorti dans les salles de cinéma, replongeant les spectateurs français dans leurs souvenirs de colonies de vacances. Depuis, la comédie d'Olivier Nakache et Eric Toledano est devenue culte... et les jeunes acteurs jouant les enfants de la colonie de vacances ont bien grandi. Certains se sont éloignés des plateaux de tournage depuis, quand d'autres ont essayé de poursuivre une carrière à l'écran. C'est le cas d'Arthur Mazet, interprète de l'infatigable Guillaume. Depuis, le comédien continue de jouer au cinéma, apparaissant dans Simon Werner a disparu en 2010, 20 ans d'écart en 2013, Elle et Victoria en 2016, mais aussi Nos années folles. C'est surtout à la télévision que le public le retrouve, dans le rôle de Stan dans la série Clem, mais aussi un épisode des Petits meurtres d'Agatha Christie et Capitaine Marleau. Ilona Bachelier (Charlotte) a cumulé elle aussi plusieurs rôles depuis, jouant dans La nouvelle guerre des boutons, Raoul Taburin, La Vérité si je mens ! Les débuts. Depuis la saison 3, elle joue Lily Antonakis dans Nina.

Tous les jeunes acteurs de Nos jours heureux n'ont pas poursuivi une carrière au cinéma, comme Jérémy Denisty dans le rôle de l'agaçant Timoty. Depuis, le jeune comédien est apparu dans Big City et Neuilly sa mère et sa suite, même s'il semble aujourd'hui s'être éloigné des plateaux de cinéma pour devenir consultant en innovation. Il est également marié. Martin Jobert, qui jouait le colérique Benoît, a eu quelques rôles après Nos jours heureux : Un château en Espagne (2006), Les Enfants de Timpelbach (2008), Cornouaille (2012). Il a également joué José dans Une famille formidable jusqu'en 2018. Arthur de Donno (Steve) a fait quelques apparitions au cinéma dans Simon Werner a disparu, et à la télévision dans Diane, femme flic et La vie devant elles. De leur côté, Yannis Belal (Youssef) et Cindy Colpaert (Camille) n'ont pas eu d'autres rôles d'ampleur depuis la sortie du film en 2005.

Synopsis - Pour sa première colonie de vacances en tant que directeur, rien n'est épargné à Vincent Rousseau (Jean-Paul Rouve). Les enfants sont intenables, l'encadrement n'est pas toujours à la hauteur, et il bénéficie d'une visite-surprise de l'inspecteur de "Jeunesse et Sport". Lui qui pensait pouvoir compter sur ses animateurs comme Joseph (Omar Sy) ou Nadine (Marilou Berry), il va découvrir que son autorité doit s'appliquer sur tous. Constamment à deux doigts de l'incident, il va sortir épuisé de cette expérience navrante. Avec tout ça, aura-t-il le temps de séduire Lisa, la nouvelle animatrice ?