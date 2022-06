LE TRAIN FILM. Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider aurait eu une liaison sur le tournage du film "Le train", sorti en 1973.

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 20h30] En hommage à Jean-Louis Trintignant, décédé le 17 juin 2022 à 91 ans, Arte diffuse le drame "Le Train" dans lequel il donnait la réplique à Romy Schneider. En parallèle de cette romance sur fond de Seconde guerre mondiale, un coup de foudre aurait eu lieu sur le tournage, en 1973. Plusieurs années après Brigitte Bardot, Trintignant aurait craqué pour l'interprète de Sissi. Selon l'auteure Sarah Briand, l'équipe était au courant de cette relation discrète.

L'épouse de Jean-Louis Trintignant, Nadine Trintignant, évoque d'ailleurs de la romance entre son mari et Romy Schneider au micro de C à vous, en novembre 2021 : "J'aimais beaucoup Romy. C'était vraiment une femme très belle, intelligente, pleine de charme. Et je lui disais : 'Elle, elle arrivera peut-être à te rendre heureux." Leur liaison ne durera que quelques mois, l'acteur refusant de rompre avec son épouse Nadine Trintignant

Synopsis - En mai 1940, Julien Maroyeur, modeste réparateur de postes de radio dans un village du nord de la France, décide de fuir avec sa femme Monique, enceinte, et leur petite fille. Dans le train bondé, ils sont séparés. Les hommes sont parqués dans les wagons à bestiaux. Séparé de sa femme, Julien fait la connaissance d'Anna, une jeune Allemande qui fuit ses compatriotes car elle est d'origine juive.