HARRY POTTER ET L'ORDRE DU PHENIX. Pour les besoins du tournage du cinquième épisode de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe a dû se rendre chez un psychologue.

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 20h30] Harry Potter 5 est l'un des films les plus sombres de la saga. Dans l'Ordre du Phénix, le protagoniste joué par Daniel Radcliffe est toujours traumatisé par la mort de Cédric Diggory dans l'épisode précédent. L'acteur britannique, qui incarne Harry Potter depuis ses 11 ans, s'est particulièrement renseigné avant le tournage, se rendant plusieurs fois chez un psychologue spécialisé dans le deuil. Son objectif : comprendre l'état émotionnel dans lequel se trouve le héros à ce moment de la franchise.

Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le personnage principal souffre non seulement d'avoir été témoin de la mort de son camarade d'école dans le quatrième film, mais il ressent aussi une grande culpabilité pour avoir survécu à Lord Voldemort et Peter Petigrow. Ce mal-être est défini comme le "syndrome du survivant" en psychologie. Dans la biographie Daniel Radcliffe de Terri Dougherty (2009), l'acteur précise qu'interpréter "la solitude, la colère et la douleur que ressent Harry Potter a été un vrai challenge" pour lui. Cela en valait toutefois la peine, puisque le comédien considérait en 2014 dans les colonnes du Daily Mail Online qu'il a signé sa meilleure performance de la saga dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix est le cinquième film de la saga. Adapté du roman de J.K. Rowling, le long-métrage est réalisé par le britannique David Yates, sorti en 2007. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson retrouvent leurs rôles d'Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Cette production dure 2h18. Ce long-métrage est la suite directe du quatrième film de la saga, Harry Potter et la Coupe de feu, et précède le sixième volet, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé.

Synopsis - Encore traumatisé par la mort de Cédric Diggory, Harry Potter entame sa cinquième année d'étude à Poudlard. Il se rend toutefois compte que le monde des sorciers refuse de croire au retour de Voldemort, tandis que le ministre de la magie tente de prendre le contrôle de son école. Pour résister contre le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Dolores Ombrage, Harry forme avec ses amis l'Armée de Dumbledore.

Quelques mois après la sortie d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix au cinéma, le DVD du cinquième épisode est sorti dans les commerces français mais également sur les sites de e-commerces. Plusieurs éditions sont proposées, en DVD ou Blu-Ray, mais également des coffrets qui comportent les sept autres films de la saga, suivant différents prix en fonction des zone et des bonus mais aussi des produits dérivés ajoutés. Une version "simple" d'Harry Potter 5 peut se trouver en DVD pour 7 euros, en Blu-Ray pour 15 €.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix reprend le même casting que les précédents films de la saga Harry Potter. Ce cinquième long-métrage accueille néanmoins de nouveaux arrivants dans la saga, notamment Imelda Staunton (Dolores Ombrage), Evanna Lynch (Luna Lovegood) ou encore Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange). Découvrez les principaux acteurs d'Harry Potter 5 ci-dessous :