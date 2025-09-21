"Casino Royale" est le premier film de la franchise James Bond porté par Daniel Craig. Avant lui, Pierce Brosnan avait été écarté de la franchise.
Programme TV
Sorti en 2008, Casino Royale reprend la franchise James Bond à zéro. Les spectateurs plongent dans les débuts de la carrière de l'espion, alors qu'il vient d'obtenir son matricule 007 et le fameux permis de tuer. En conséquences, un changement d'acteur s'impose : c'est Daniel Craig qui fait alors ses premiers pas (salués par la critique et le public) dans le rôle, succédant ainsi à Pierce Brosnan, qui a incarné l'agent secret sur quatre films.
Pierce Brosnan a toujours loué les qualités de Daniel Craig : "J'ai la plus grande admiration pour lui", déclarait-il en 2022, sans une once d'animosité envers son remplacement. En revanche, il s'est épanché sur la manière dont il a été congédié de la franchise de films d'espionnage. Sa dernière apparition en 007 remonte en effet à Meurs un autre jour, sorti en 2002. A l'époque, il est déjà question d'un cinquième film mettant en scène son itération de James Bond.
Dans Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films, Pierce Brosnan raconte avoir reçu un coup de téléphone de son agent alors qu'il était aux Bahamas, en train de travailler sur un autre long-métrage. "Ils m'ont dit : 'Les négociations sont arrêtées. Barbara Broccoli et Michael Wilson [producteurs de la franchise] ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils t'appelleront jeudi prochain", a-t-il d'abord appris, comme il l'a raconté au Guardian. Puis le fameux coup de téléphone, au cours duquel Michael Wilson lui aurait dit : "'Tu as été un excellent James Bond. Merci beaucoup', et j'ai dit : 'Merci beaucoup. Au revoir'. C'était tout. J'étais complètement choqué et ils m'ont laissé dans le caniveau par la façon dont ça s'est passé."
Les raisons du renvoi de Pierce Brosnan n'ont jamais été vraiment explicitées. Selon les auteurs de Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films, les producteurs avaient déjà dans l'idée de rebooter la saga avec un 007 plus jeune, dans une approche plus réaliste. Par ailleurs, Pierce Brosnan aurait demandé un trop gros cachet pour un cinquième film, ce qui aurait également poussé les producteurs à changer d'incarnation. Daniel Craig est ensuite choisi pour incarner le nouveau James Bond, et Casino Royale est mis en chantier. Le film, et sa suite Skyfall particulièrement, ainsi que l'interprétation de Craig, seront salués par la critique et le public.
Synopsis - James Bond vient d'être nommé agent 007 et possède désormais le droit de tuer. Sa première mission l'oppose à un individu nommé Le Chiffre, un richissime banquier qui, en finançant le terrorisme international, est arrivé à la tête du plus gros réseau criminel du monde. Afin de le mettre hors d'état de nuire, James Bond doit battre le dangereux personnage lors d'une partie de poker à haut risque, au Casino Royale. Il rencontre alors Vesper Lynd, chargée de veiller sur l'argent que le gouvernement britannique a mis à sa disposition pour participer au jeu.
Film d'action
- Pierce brosnan
- Casino royale streaming
- Daniel craig
- Casino Royale > Guide
- Casino royale streaming vf [résolu] > Forum Actualités Ciné
- Casino streaming > Guide
- Palm royale > Guide
- Battle royale streaming vf > Guide
- Gladiator 2 : pourquoi cette suite risque-t-elle de diviser les fans du film culte ?
- Top Gun Maverick : Tom Cruise a-t-il vraiment piloté des avions pour les besoins du film ?
- Fast and Furious 10 : séances, bande-annonce, streaming, cameo... Les infos
- Doctor Strange 2 : que signifient les scènes post-génériques ? On vous explique
- Mission Impossible 8 : Tom Cruise refuse de répondre à cette question que tout le monde se pose
- La Planète des Singes 2024 : est-il indispensable de voir le reste de la saga avant de voir ce film ?
- Tomb Raider : synopsis, Alicia Vikander, streaming, avis... Tout sur le film sur Lara Croft
- Les 4 Fantastiques : le film est-il la renaissance espérée de Marvel ? L'avis des critiques
- Jurassic World Renaissance : faut-il voir le film d'aventure de l'été ? Ce qu'en disent les critiques
- Thunderbolts* : le dernier film Marvel vaut-il le coup ? Les critiques sont (presque) unanimes
- Everything Everywhere All at once : explication du film aux 7 Oscars et de sa fin
- Black Panther 2 : de quoi est mort l'acteur Chadwick Boseman ?
- The King's Man : bande-annonce, date de sortie... Tout sur King's man 3
- Deadpool et Wolverine : est-il vraiment indispensable de voir la scène post-générique ?
- Hunger Games 6 : que sait-on déjà du prochain film en préparation ?
- Le Joker apparaît-il dans The Batman ? Il faut rester jusqu'au bout du film pour le voir
- Ballerina : à quel moment se déroule l'intrigue de cet épisode dans la saga John Wick ?
- Superman : est-ce que cette nouvelle version vaut le coup ? Voici ce qu'en pensent les critiques
- Shang Chi : synopsis, casting, scènes post-générique, streaming, critiques, Disney+...
- Uncharted : faut-il connaître le jeu avant de voir le film ?
- Venom : synopsis, casting, streaming, avis... Tout sur le film avec Tom Hardy
- Justice League : il existe une autre version du film, les fans la préfèrent à l'original
- Kraven le chasseur : le film Marvel s'offre une sanglante bande-annonce, quelle date de sortie ?
- Mad Max Fury Road : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- John Wick 4 : casting, avis, critiques, suite, séances, streaming...
- Furiosa : que vaut le prequel de "Mad Max Fury Road" ? Notre critique
- Piège de cristal
- Batman v Superman : le crossover de super-héros a-t-il une suite ?
- Morbius : y a-t-il une scène post-générique à la fin du film ?
- Black Widow : la scène post-générique expliquée
- Ant-Man 3 : critiques, scène post-générique, bande-annonce, casting...
- Spider-Man No Way Home : où voir le film en VOD streaming et à quel prix ?
- Les Éternels : que signifient les scènes post-générique ? Explications
- The Suicide Squad : synopsis, casting, bande-annonce, seances, streaming...
- Kingsman 3 : date, casting.... Ce que l'on sait sur le film
- Avengers 6 : date, personnages... Tout sur Secret Wars
- The Northman
- Avengers 5 : intrigue, date, personnages... Ce qu'on sait sur Doomsday
- Fast and Furious 9 : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, photos, avis...
- Mission Impossible 7 : casting, avis, bande-annonce, suite, critique...
- Sonic 2 : intrigue, casting, streaming, avis... Les infos sur le film
- Fantastic Four : privé de réalisateur, où en est le film des Quatre Fantastiques ?
- The Batman 2 : la suite annoncée, Matt Reeves et Robert Pattinson de retour
- Legend of Zelda, le film : qui sont Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth, les acteurs principaux ?
- Une bataille après l'autre : première bande-annonce électrique du film très attendu avec Leonardo DiCaprio
- L'Odyssée : le prochain film de Christopher Nolan se dévoile, quelle date de sortie ?