"Casino Royale" est le premier film de la franchise James Bond porté par Daniel Craig. Avant lui, Pierce Brosnan avait été écarté de la franchise.

Sorti en 2008, Casino Royale reprend la franchise James Bond à zéro. Les spectateurs plongent dans les débuts de la carrière de l'espion, alors qu'il vient d'obtenir son matricule 007 et le fameux permis de tuer. En conséquences, un changement d'acteur s'impose : c'est Daniel Craig qui fait alors ses premiers pas (salués par la critique et le public) dans le rôle, succédant ainsi à Pierce Brosnan, qui a incarné l'agent secret sur quatre films.

Pierce Brosnan a toujours loué les qualités de Daniel Craig : "J'ai la plus grande admiration pour lui", déclarait-il en 2022, sans une once d'animosité envers son remplacement. En revanche, il s'est épanché sur la manière dont il a été congédié de la franchise de films d'espionnage. Sa dernière apparition en 007 remonte en effet à Meurs un autre jour, sorti en 2002. A l'époque, il est déjà question d'un cinquième film mettant en scène son itération de James Bond.

Dans Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films, Pierce Brosnan raconte avoir reçu un coup de téléphone de son agent alors qu'il était aux Bahamas, en train de travailler sur un autre long-métrage. "Ils m'ont dit : 'Les négociations sont arrêtées. Barbara Broccoli et Michael Wilson [producteurs de la franchise] ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils t'appelleront jeudi prochain", a-t-il d'abord appris, comme il l'a raconté au Guardian. Puis le fameux coup de téléphone, au cours duquel Michael Wilson lui aurait dit : "'Tu as été un excellent James Bond. Merci beaucoup', et j'ai dit : 'Merci beaucoup. Au revoir'. C'était tout. J'étais complètement choqué et ils m'ont laissé dans le caniveau par la façon dont ça s'est passé."

Les raisons du renvoi de Pierce Brosnan n'ont jamais été vraiment explicitées. Selon les auteurs de Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films, les producteurs avaient déjà dans l'idée de rebooter la saga avec un 007 plus jeune, dans une approche plus réaliste. Par ailleurs, Pierce Brosnan aurait demandé un trop gros cachet pour un cinquième film, ce qui aurait également poussé les producteurs à changer d'incarnation. Daniel Craig est ensuite choisi pour incarner le nouveau James Bond, et Casino Royale est mis en chantier. Le film, et sa suite Skyfall particulièrement, ainsi que l'interprétation de Craig, seront salués par la critique et le public.

Synopsis - James Bond vient d'être nommé agent 007 et possède désormais le droit de tuer. Sa première mission l'oppose à un individu nommé Le Chiffre, un richissime banquier qui, en finançant le terrorisme international, est arrivé à la tête du plus gros réseau criminel du monde. Afin de le mettre hors d'état de nuire, James Bond doit battre le dangereux personnage lors d'une partie de poker à haut risque, au Casino Royale. Il rencontre alors Vesper Lynd, chargée de veiller sur l'argent que le gouvernement britannique a mis à sa disposition pour participer au jeu.