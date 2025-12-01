Beaucoup pensent que le maître du western spaghetti a réalisé ce classique du cinéma italien. A tort, ou presque !

En 1973, Mon nom est personne réalise un succès au box-office italien (6,7 millions d'entrées) et français (4,7 millions d'entrées). Au fil des années, ce long-métrage porté par Henry Fonda et Terence Hill s'est imposé comme un classique du western spaghetti (produit en Italie). C'est pourquoi l'une des idées reçues est qu'il est réalisé par le maître du genre, Sergio Leone... ce qui est faux.

Sergio Leone est en effet le producteur et le scénariste de Mon nom est personne, qui a également bénéficié du concours de Fulvio Morsella et Ernesto Gastaldi. La paternité d'une partie de la création du film lui revient bien. À la musique, on retrouve l'un des principaux partenaires du cinéaste, Ennio Morricone, qui a signé les compositions de la Trilogie du dollar et de la Trilogie "Il était une fois". Mais ce n'est pas Sergio Leone qui assure la mise en scène : il a décidé de confier la réalisation de ce long-métrage à son assistant, Tonino Valerii.

Durant le tournage, des tensions viennent plomber la collaboration entre Sergio Leone et Tonino Valerii. Le premier a même tourné deux scènes de Mon nom est personne (ce qui explique également qu'on lui attribue à tort la réalisation du film) : le duel de baffes dans le saloon et la scène dite "de la pissotière". Le divorce entre les deux cinéastes a été prononcé lors de la promotion du film, où le nom de Sergio Leone apparaît au sommet des affiches. Ce qui explique le malentendu, qui perdure plus de cinquante ans après la sortie du film.

Synopsis - Jack Beauregard (Henry Fonda), légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero et envisage de s'embarquer pour l'Europe pour y finir sa vie tranquillement. Mais il croise sur son chemin un jeune admirateur, affirmant s'appeler Personne (Terence Hill), qui ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans l'Histoire en l'amenant à combattre la Horde sauvage, une bande de voyous qui terrifie toute la région... Personne ne reculera devant rien pour voir son héros accomplir son rêve de toujours. Il est bien décidé à l'empêcher de monter dans le train qui l'éloignera à tout jamais et à le forcer à combattre la Horde. Bientôt, Jack Beauregard comprend que Personne ne compte pas s'arrêter là et que, pour le faire entrer dans la légende, il est même prêt à aller jusqu'à le tuer...

Ce film de Tonino Valerii est un western dit spaghetti, c'est-à-dire d'origine italienne. Le nom de Personne a été choisi en référence à l'épisode du cyclope dans L'Odyssée d'Homère. La musique du film a été composée par Ennio Morricone, comme pour quasiment tous les films de Sergio Leone, qui a produit le film et dirigé quelques scènes. De nombreuses tensions ont été remarquées entre les deux réalisateurs sur le tournage. Dans l'une des éditions du DVD du film, un documentaire intitulé « Nobody is... Perfect » revient sur cette brouille.