INDIANA JONES - Le troisième volet d'Indiana Jones comporte à son casting plusieurs acteurs de l'univers James Bond.

[Mis à jour le 9 septembre 2020 à 20h50] Indiana Jones a toujours été perçu par le réalisateur Steven Spielberg comme une sorte de James Bond, plus aventurier et baroudeur que son l'espion britannique. Pourtant, les clins d'oeil à l'agent secret au permis de tuer inventé par Ian Fleming étaient peu présentes dans les deux premiers volets de la saga portée par Harrison Ford. Mais le troisième film de la saga, Indiana Jones et la dernière croisade, cumule les références à la franchise 007. Et cela passe notamment par le casting : c'est Sean Connery, premier James Bond au cinéma, qui interprète le père "d'Indy". Pourtant, l'acteur écossais n'a que 12 ans de plus qu'Harrison Ford dans la vraie vie.

Outre cette référence évidente, d'autres acteurs de James Bond apparaissent dans Indiana Jones et la dernière croisade. Au générique de ce troisième film, on retrouve notamment John Rhys-Davies, qui avait joué Leonid Pouchkine dans Tuer n'est pas jouer, Alison Doody qui avait été la James Bond Girl de Dangereusement vôtre mais aussi Julian Glover (Rien que pour vos yeux), Stefan Kalipha (Rien que pour vos yeux) et Pat Roach (Jamais plus jamais). Avec un tel casting, Indiana Jones 3 lorgne définitivement du côté de 007 !

Synopsis - Où le "séduisant" archéologue baroudeur, Indiana Jones, se retrouve aux prises avec un milliardaire, la soldatesque hitlérienne et la cupide Elsa pour être parti à la recherche du Graal et de son non moins précieux papa. Une aventure qui l'emmenera dans les catacombes vénitiennes aux confins du Moyen-Orient, ainsi qu'au bout de lui-même...