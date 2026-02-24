Harrison Ford rempile dans le second épisode d'"Indiana Jones", considéré comme le plus violent et terrifiant de la saga.

Sorti le 23 mai 1984, Indiana Jones et le temple maudit est totalement à part dans l'histoire de la saga. Ce second épisode, qui met en scène l'archéologue dans de nouvelles aventures en Inde, a été un vrai succès au box-office avec 333,1 millions de dollars de recettes. Mais il a toutefois été difficilement accueilli par la critique, voire très controversé sur la représentation de l'Inde qu'il offrait. Cette réalisation de Steven Spielberg est bien plus sombre que le premier opus, mais surtout bien plus violent que ce à quoi le réalisateur démiurge nous avait habitué.

Sacrifice humain, rituels de secte, enfants esclaves, Indiana Jones et le temple maudit est un film horrifique voire cruel, et il est accusé de renforcer certains stéréotypes racistes en présentant la culture indienne comme primitive. Le gouvernement indien a d'ailleurs refusé d'accueillir le tournage du film, qui a eu lieu au Sri Lanka, en grande partie. Plus globalement, la violence du film aurait pu avoir un impact sur les entrées du film. Indiana Jones et le temple maudit ne peut pas être classé tout public. En revanche, le ranger dans la catégorie "interdit aux moins de 17 ans accompagnés" semblait un peu trop sévère, et surtout privait le film de son public cible.

Steven Spielberg insiste alors auprès de la Motion Picture Association of America (MPAA) pour trouver un compromis dans ce système, pourtant bien ancré aux Etats-Unis. L'organisme de classification américain décide alors de créer une nouvelle catégorie intermédiaire en 1984 : le fameux PG-13 (film déconseillé au moins de 13 ans, accord parental recommandé). Un classement dont Gremlins, une production de Steven Spielberg, bénéficiera également deux semaines plus tard à sa sortie. C'est la dernière fois qu'une nouvelle catégorie de classification des films est créée aux Etats-Unis (à l'exception du NC-17, qui existait déjà mais a été précisé en 1990 pour stipuler qu'aucun enfant de 17 ans ou moins ne pouvait voir le film cité).

Synopsis - Indiana Jones est de retour. Il poursuit une terrible secte qui a dérobé un joyau sacré à des villageois : la pierre de Shankara, dotée de pouvoirs fabuleux. Une chanteuse de cabaret, Willie Scott, et un époustouflant gamin, le courageux Demi-Lune, l'aideront à affronter les dangers les plus insensés...