Sorti en 2005, le thriller de Fernando Meirelles s'inspire en partie d'une histoire vraie.

The Constant Gardener est un thriller britannique réalisé par Fernando Meirelles. Sorti en 2005, ce long-métrage a permis à Rachel Weisz de remporter son premier Oscar. Ce long-métrage est l'adaptation d'un roman de John Le Carré, dans lequel un fonctionnaire britannique discret dont la vie bascule lorsque son épouse, une avocate et militante engagée, est retrouvée assassinée. En enquêtant, il met à jour les secrets de son épouse, mais surtout une conspiration pharmaceutique aux ramifications plus importantes qu'il ne le croit.

Lorsqu'on visionne le long-métrage, on peut se demander si celui-ci est inspiré d'une histoire vraie, mais il s'inspire de faits réels. Si l'intrigue a été inventée par John Le Carré, le personnage incarné par Rachel Weisz s'inspire d'une militante qui a bien existé. Yvette Pierpaoli fait d'ailleurs l'objet d'une dédicace dans le roman. Elle est tuée à l'âge de 60 ans, en 1999, dans un accident de voiture en Albanie.

Par ailleurs, John Le Carré s'est inspiré de scandales phamaceutiques et de tests médicaux menés sur des populations vulnérables dans plusieurs pays en développement pour écrire son intrigue. L'auteur n'a jamais cité d'affaire spécifique comme source d'inspiration de son roman. Difficile donc de dire qu'elle est inspirée d'une histoire vraie.

Néanmoins, l'intrigue rappelle des scandales réels, comme l'essai clinique de Pfizer mené à Kano (Nigeria) en 1996. Lors d'une épidémie de méningite, des essais cliniques d'un traitement antibiotique expérimental ont été réalisés sur 200 enfants (la moitié a reçu le nouvel antibiotique, l'autre le traitement standard). Plusieurs enfants sont décédés quand d'autres ont également subi des effets secondaires indésirables graves. Traduit en justice, un accord a été finalement trouvé entre les plaignants et l'entreprise en 2009.

Synopsis - Dans une région reculée du nord du Kenya, Tessa Quayle, une brillante avocate aussi militante que passionnée, est retrouvée sauvagement assassinée. Le médecin qui l'accompagnait est porté disparu, et tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime passionnel. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin et les autres membres du Haut commissariat britannique s'imaginent que l'époux de Tessa, leur discret et modeste collègue, Justin Quayle, ne cherchera pas à prendre l'affaire en main. C'est bien mal le connaître...