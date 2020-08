OUT OF AFRICA - Classique multi-récompensé du cinéma américain, Out of Africa est adapté du roman autobiographique de la véritable Karen Blixen.

[Mis à jour le 23 août 2020 à 20h50] Réalisé par Sydney Pollack, Out of Africa a marqué les années 1980, restant encore aujourd'hui un film majeur de la cinéphilie outre-Atlantique. Le long-métrage a été plébiscité par les cérémonies des remises de prix, notamment aux Oscars où il a reçu sept statuettes en 1986 (dont celle du Meilleur film). Mais saviez-vous que l'idylle entre Meryl Streep et Robert Redford dépeinte à l'écran est inspirée d'une histoire vraie ? Le scénario d'Out of Africa est en effet adapté de plusieurs ouvrages, mais principalement du roman autobiographique écrit par la véritable Karen Blixen sous le pseudonyme Isak Dinesen. Dans cet ouvrage, intitulé La Ferme Africaine et publié en 1937, la baronne revient sur les dix-sept ans qu'elle a vécus au Kenya, entre 1913 et 1931.

Dans La ferme africaine, Karen Blixen décrit sa découverte du continent africain, de la culture kenyane et de sa population, mais également sa liaison passionnée avec l'aristocrate anglais Denys Finch Hatton, retranscrite dans Out of Africa. Ce dernier la quitte finalement pour une aviatrice britannique, avant de mourir tragiquement dans un accident d'avion en 1931. Après son retour d'Afrique, Karen Blixen s'est illustrée comme une femme de lettres, en écrivant Sept contes gothiques et Les Contes d'hivers sous pseudonyme. Elle devient une illustre figure de la vie artistique danoise grâce à son cercle littéraire très prisé ou ses prises de paroles à la radio. Elle meurt le 7 septembre 1962. Le film de Sydney Pollack sort 23 ans après sa mort.



Out of Africa est une adaptation d'un roman autobiographique d'Isak Dinesen, le pseudonyme de la véritable Karen Blixen. Réalisé par Sydney Pollack, le film sort en mars 1986 en France, c'est à dire quelques mois après sa sortie initiale aux Etats-Unis. Meryl Streep et Robert Redford, acteurs déjà célèbres à l'époque, sont admirables dans leurs rôles respectifs. Plébiscité, Out of Africa a été récompensé par de nombreux prix dont sept Oscars et trois Golden Globes en 1986.

Synopsis - En 1913, Karen (Meryl Streep), une riche norvégienne, s'engage dans un mariage arrangé avec le Baron Bror Blixen (Klaus Maria Brandauerse). Les jeunes époux décident de s'installer au Kenya dans le but de monter une ferme laitière. Bror achète à défaut une plantation de caféiers, qui ne l'intéresse guère finalement. Volage et féru de chasse, il délaisse peu à peu Karen. Sous le charme de l'Afrique, la jeune femme voue alors son existence à la culture de caféiers. Elle fait figure de pionnière dans ce domaine. C'est alors qu'elle se lie d'amitié avec Denys (Robert Redford), un aventurier dont elle tombe éperdument amoureuse. Malheureusement, il lui sera difficile de retenir cet homme épris de liberté.