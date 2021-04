WILL HUNTING. Robin Williams a improvisé la scène où il décrit les flatulences de l'épouse de son personnage, ce qui n'a pas manqué de rendre hilare Matt Damon mais également l'équipe du film.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 20h45] C'est une scène qui est encore mémorable pour les spectateurs, mais également pour l'équipe qui a travaillé sur Will Hunting. Dans le film, Sean Maguire, incarné par Robin Williams, se remémore le souvenir de sa femme décédée dont il n'arrive pas à faire le deuil au cours d'une séance avec Will (Matt Damon). Le psychologue se rappelle notamment des flatulences de son épouse avec beaucoup d'humour et d'émotion.

Et si cette scène paraît très crédible à l'écran, c'est parce que Robin Williams a totalement improvisé ce monologue de Will Hunting. C'est certainement pour cela que Matt Damon est hilare en face, tout comme l'équipe du film : les spectateurs les plus avertis remarqueront que la caméra remue pendant cette scène. Il est possible que le cameraman avait lui aussi du mal à contrôler ces rires face à cette séquence improvisée, qui sera conservée au montage. Un nouvel exemple, si cela était nécessaire, de l'immense talent de Robin Williams.

Synopsis - A vingt ans, Will Hunting (Matt Damon) est un jeune homme à problèmes employé comme agent d'entretien au Massachusetts Institute of Technology. Lorsque le jeune homme parvient à résoudre un problème extrêmement difficile proposé par le professeur Lambeau (Stellan Skargård), celui-ci réalise que Will bénéficie d'une intelligence exceptionnelle et lui propose de suivre ses cours. Mais Will risque la prison pour avoir agressé un policier, et le professeur lui impose donc de voir un psychologue, le Dr. Sean Maguire (Robin Williams). D'abord réticent, Will finit par nouer des liens avec ce dernier, en qui il trouve un confident. Mais Will va se retrouver confronté à un choix : abandonner sa vie insouciante pour de plus hautes ambitions, ou trahir les attentes de son ami Chuckie (Ben Affleck) et de son psychologue.