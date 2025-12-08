Les réalisateurs de "Fargo" s'amusaient avec les attentes des spectateurs dans le long-métrage sorti en 1996.

La filmographie entière des frères Coen montrent que les deux réalisateurs ne manquent pas d'humour. Et ils le prouvaient déjà dans la comédie Fargo. Sortie en 1996, cette comédie noire avec Steve Buscemi, William H. Macy et Frances McDormand débute avec une mention que l'on retrouve souvent aux génériques des films : le fait que le long-métrage est inspiré d'une histoire vraie."

"Ceci est une histoire vraie", est-il inscrit, avant de poursuivre : "les événements montrés dans ce film se sont déroulés dans le Minnesota en 1987. A la demande des survivants, les noms ont été changés. Par respect pour les défunts, le reste des événements a été raconté tels qu'ils se sont déroulés". Rien de bien étonnant... si ce n'est qu'on apprend à la fin du film que c'est en réalité faux ! Le générique de fin précise en effet que Fargo fait mention de personnages fictifs !

Ce canular est devenu très connu dans la pop culture, au point que chacune des saisons de la série Fargo, inspirée du film, portent la même mention au début des épisodes. Mais pourquoi une telle plaisanterie ? Les frères Coen ont dit qu'ils s'étaient inspirés d'une véritable affaire criminelle, avant de la diluer dans une histoire fictionnelle. "Nous n'étions pas intéressés par l'idée d'être fidèle, expliquait Joel Coen. Les événements principaux sont les mêmes que dans l'affaire réelle, mais les personnages sont entièrement imaginaires… Si le public croit qu'une œuvre est inspirée d'un fait réel, cela nous autorise à faire des choses qu'il n'accepterait pas autrement."

Synopsis - Ecrasé de dettes, Jerry Lundegaard, modeste vendeur de voitures à Minneapolis, se met en cheville avec deux petits malfrats qui doivent enlever sa femme, Jean. Jerry espère récupérer la majeure partie de la rançon d'un million de dollars que son cupide et richissime beau-père ne manquera pas de verser pour récupérer sa fille. Seulement les deux ravisseurs abattent un policier et deux témoins gênants. L'enquête est confiée au chef de la police, Marge Gunderson, enceinte, dont c'est la première affaire criminelle. Prix de la mise en scène Cannes 1996.